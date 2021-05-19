Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#НПО Лавочкина#Памятная дата#Марс19.05.2021 10:20

Полвека «Марсу-2»

50 лет назад, 19 мая 1971 года, с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Протон-К» с разгонным блоком «Д» и советской автоматической межпланетной станцией четвёртого поколения «Марс-2». Она была предназначена для исследования Марса и околопланетного пространства с помощью доставляемого на поверхность планеты посадочного аппарата, а также орбитального аппарата, выполняющего функции искусственного спутника.

На аппарате находились две фототелевизионные камеры с различными фокусными расстояниями для фотографирования поверхности Марса, а на «Марсе-3», который был запущен чуть позже, также аппаратура «Стерео» для проведения совместного советско-французского эксперимента по изучению радиоизлучения Солнца на частоте 169 МГц. В составе каждого аппарата был орбитальный отсек и спускаемый аппарат. Конструктивно «Марс-2» и «Марс-3» были аналогичны и дублировали друг друга на случай возможного сбоя.

Основные устройства орбитального отсека: приборный отсек, блок баков двигательной установки, корректирующий реактивный двигатель с агрегатами автоматики, солнечная батарея, антенно-фидерные устройства и радиаторы системы терморегулирования. Спускаемый аппарат — автоматическая марсианская станция, оборудованная системами и устройствами, обеспечивающими отделение аппарата от орбитального отсека, переход его на траекторию сближения с планетой, торможение, спуск в атмосфере и мягкую посадку на поверхность Марса. Автоматическая станция была снабжена приборно-парашютным контейнером, аэродинамическим тормозным конусом и соединительной рамой, на которой размещен двигатель.

В спускаемом аппарате была установлена аппаратура для измерения температуры и давления атмосферы, масс-спектрометрического определения химического состава атмосферы, измерения скорости ветра, определения химического состава и физико-механических свойств поверхностного слоя, а также для получения панорамы с помощью телевизионных камер.

Полёт станции к Красной планете продолжался более полугода. Спускаемый аппарат «Марса-2» был отстыкован 27 ноября 1971 года, когда станция подлетала к планете, до торможения орбитальной станции и перехода её на орбиту спутника Марса. Через 15 минут после отделения на спускаемом аппарате включился двигатель, который обеспечил перевод аппарата на траекторию попадания на Марс. Однако угол входа в атмосферу оказался больше допустимого, и спускаемый аппарат слишком «круто» вошел в атмосферу, из-за чего не успел затормозить на этапе аэродинамического спуска. В результате чего спускаемый аппарат разбился о поверхность Марса в Долине Нанеди. Спускаемый аппарат станции «Марс-2» стал первым рукотворным предметом на планете.

В настоящее время Госкорпорация «Роскосмос» и Европейское космическое агентство готовятся к запуску миссии ExoMars по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиска следов возможного существования жизни на планете. Проводится ряд ключевых испытаний для подтверждения работоспособности основных элементов миссии, космический аппарат ExoMars-2022 в полном составе.

В середине марта 2021 года после завершения натурных испытаний ExoMars-2022 вернется в отделение компании Thales Alenia Space (г. Турин, Италия) для дальнейших функциональных испытаний. Также в рамках подготовки к путешествию на Марс, испытательная модель марсохода «Розалинд Франклин» в чистовой камере впервые выполнила пробные работы из научной программы, включая работы с образцами грунта и съёмку крупным планом. Используя тестовую модель, операторы марсохода имитируют комплекс действий марсохода «Розалинд Франклин» во время межпланетного перелёта, посадки на Марс, а также в ходе первых дней после посадки. Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в сентябре-октябре 2022 года. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.

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