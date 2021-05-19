Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД#КБХА19.05.2021 19:30

Представители ВЦРД наградили школьницу путевкой от Роскосмоса

В конце апреля 2021 года заместитель директора по персоналу и социальной политике Конструкторского бюро химавтоматики Константин Фомин и начальник отдела обучения, оценки и развития персонала предприятия Олег Горбатых посетили МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» для награждения ученицы 9 «Б» класса Алисы Степаненко путевкой от Госкорпорации «Роскосмос».

В марте этого года Алиса приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», на котором презентовала индивидуальный проект на тему «Геймдизайн обучающей настольной игры, или Как создать игру, в которую будут играть школьники?». Руководителем проекта выступила учитель информатики МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» Ольга Степаненко. Представители Воронежского центра ракетного двигателестроения присутствовали на конкурсе в качестве экспертов по космическому направлению и заинтересовались проектом Алисы.

Заместитель директора по персоналу и социальной политике КБХА Константин Фомин: «Несмотря на то, что Алиса Степаненко не вошла в число победителей конкурса „Большие вызовы“, мы отдельно отметили ее проект, посвященный популяризации космической тематики. При этом она не только неординарно подошла к вопросу привлечения школьников в науку, но и к тому же проделала огромную работу: разработала элементы настольной игры, создала их 3D модели и напечатала на 3D принтере, изучила язык программирования Arduino IDE, написала программный код (скетч) для управления ракетой и т.д.Уже только в этом ее подходе к выполнению проекта мы увидели задатки высококлассного специалиста, который, возможно, в будущем сможет внести свой вклад в развитие ракетно-космической техники. А так как выявление юных талантов и стимулирование их на дальнейшее сотрудничество с нами является одной из важнейших задач профориентационной деятельности предприятия, то мы решили поощрить Алису за проделанный ею труд.ВЦРД ходатайствовал перед Госкорпорацией „Роскосмос“ о направлении школьницы на профильную смену по тематической дополнительной общеразвивающей программе „Ключ на старт! Космос для детей“ на базе Всероссийского детского центра „Смена“, которая пройдет в Анапе с 29 мая по 18 июня 2021 года, и Госкорпорация поддержала наше предложение».

Профориентационной деятельности в Воронежском центре ракетного двигателестроения уделяется значительное внимание, и в настоящий момент на предприятии выстроена комплексная работа по взаимодействию со школьниками и студентами. Представители ВЦРД выступают перед учениками средней школы в качестве экспертов и докладчиков на тематических мероприятиях, также ведется работа со старшеклассниками в Молодежных центрах, а студенты вузов и техникумов привлекаются непосредственно к работе на предприятии. Планируется, что эта деятельность поможет создать значительный кадровый резерв специалистов, которые в ближайшем будущем будут востребованы на предприятиях ракетно-космической отрасли.

MIL OSI