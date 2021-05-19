Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-66#МКС-67#МКС-68#МКС-6919.05.2021 13:14

Роскосмос утвердил экипажи МКС до 2023 года

Госкорпорация «Роскосмос» объявила составы экипажей экспедиций на Международную космическую станцию на 2021–2023 годы. Также официально утверждены командиры и участники космического полета основного и дублирующего экипажей корабля, который отправится к станции в рамках научно-просветительского проекта «Вызов». Соответствующее решение подписал генеральный директор Госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Участники совместного проекта Роскосмоса и Первого канала Клим Шипенко и Юлия Пересильд включены в состав основного экипажа экспедиции МКС-66, их командиром корабля (и бортинженером МКС-66) станет космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В дублирующий экспедиции экипаж утверждены Алексей Дудин и Алёна Мордовина, а их командиром корабля (и бортинженером МКС-66) назначен Олег Артемьев. Старт транспортного пилотируемого корабля намечен на октябрь 2021 года.

Ранее было объявлено о начале подготовки к полету (ЭП-20) двух космических туристов — Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано. Они отправятся на Международную космическую станцию в декабре этого года с командиром корабля космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным. Его дублером назначен Александр Скворцов.

В 2022 году в экипаж 67-й долгосрочной экспедиции утверждены космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Их дублерами назначены члены российского отряда космонавтов Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. В экипаж 68-й экспедиции, запланированной на осень 2022 — весну 2023 гг., впервые после долгого перерыва войдет российская женщина, космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Она отправится на станцию вместе с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Их дублерами во время подготовки будут Олег Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев. Во второй половине 2023 года в рамках экспедиции МКС-69 в основной экипаж российского сегмента назначены Олег Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев.

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