Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#АСПОС ОКП#Дмитрий Рогозин#Орбитальные группировки19.05.2021 07:24

Сближение российского и японского спутников прошло без инцидентов

По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») около 03:50 по московскому времени спутники «Канопус-В» № 5 (Россия) и ASNARO (Япония) сблизились на расстояние около 200 метров, после чего траектории их полёта снова разошлись.

Всё штатно, инцидентов не зафиксировано. ГИАЦ АСПОС ОКП осуществлял мониторинг данной ситуации.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин: «Проведя очередные замеры параметров сходящихся орбит, мы решили двигатель на нашем спутнике для его уклонения от столкновения не включать и беречь его ресурс. Разминулись. Но чем больше будет выводиться аппаратов в рамках строительства многоспутниковых группировок, тем чаще придется уворачиваться. Это уже новая реальность в ближнем космосе.Около 3,9 тысячи спутников работают на орбитах Земли, еще примерно 2,8 тысячи аппаратов не функционируют и являются „космическим мусором“. Дальше их будет намного больше. И спутников, и мусора».

Напомним, космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 был запущен 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный. Он предназначен для получения многозональных изображений поверхности Земли в интересах обеспечения оперативной информацией министерств и ведомств, а также коммерческих потребителей.

Японский исследовательский спутник ASNARO в свою очередь был выведен на орбиту 6 ноября 2014 года ракетой-носителем «Днепр».

Ранее начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш Игорь Бакарас сообщил в интервью агентству ТАСС, что автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ежедневно фиксирует до 10 сообщений об опасных сближениях спутников РФ с космическими объектами.

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