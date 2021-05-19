Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Прогресс МС-16#Союз МС-18#Союз МС-1920.05.2021 00:05

Сегодня состоится коррекция высоты орбиты МКС

С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой «Союза МС-18» на 20 мая 2021 года запланирована коррекция высоты орбиты Международной космической станции.

По уточненным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 20:01 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16», которые проработают 180 секунд. Импульс составит 0,2 м/с. После проведения манёвра средняя высота орбиты станции увеличится на 350 метров и составит 419, 69 км.

Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж 65-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon — астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

Ранее Госкорпорация «Роскосмос» объявила составы экипажей экспедиций на Международную космическую станцию на 2021–2023 годы. Так, участники совместного проекта Роскосмоса и Первого канала Клим Шипенко и Юлия Пересильд включены в состав основного экипажа экспедиции МКС-66, их командиром корабля (и бортинженером МКС-66) станет космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В дублирующий экспедиции экипаж утверждены Алексей Дудин и Алёна Мордовина, а их командиром корабля (и бортинженером МКС-66) назначен Олег Артемьев. Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» намечен на октябрь 2021 года.

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