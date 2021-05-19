Сенаторы возьмут под контроль вопросы организации детской оздоровительной кампании

Source: Russia – Council of the Federation

Законодатели выступили по социально-экономическим и политическим вопросам.

На 505-м заседании Совета Федерации сенаторы обсудили актуальные социально-экономические и политические вопросы.

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