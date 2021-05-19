Сенаторы поддержали закон, направленный на реализацию Послания Президента РФ Федеральному Собранию

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, а также в законы, касающиеся обязательного социального страхования.

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ представила председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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Во втором чтении изменено наименование Федерального закона, а в его текст внесены изменения, направленные на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Соответствующие поправки были внесены Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области сенатором Инной Святенко, а также депутатами Государственной Думы.

Согласно документу, в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» вносятся изменения, устанавливающие два новых вида пособий. Взамен упраздняемого единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, устанавливается ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки (до двенадцати недель беременности), если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Пособие выплачивается в размере 50 проц. величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в субъекте на дату обращения за его назначением. Статьями 2 и 5 Федерального закона корреспондирующие изменения в связи с установлением указанного пособия вносятся в Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального страхования» и Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования».

Федеральным законом также устанавливается ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, право на которое предоставляется единственным родителям таких детей или родителям (иным законным представителям), если на детей на основании судебного решения должна осуществляться уплата алиментов, а среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте. Ежемесячное пособие на ребенка устанавливается на 12 месяцев, и его размер составляет 50 проц. величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ.

Кроме того, в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» вносятся изменения, увеличивающие размер пособия по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет до 100 проц. среднего заработка.

Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда статей, вступающих в силу позднее.

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