Совершенствуются условия реализации права граждан на пенсионное обеспечение и социальную помощь

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С докладом по этому вопросу выступила член Комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова. Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области

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Проект закона был внесен первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области сенаторами Инной Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Марией Львовой-Беловой, а также депутатами Государственной Думы.

Федеральный закон направлен на упрощение реализации права граждан на назначение и выплату пенсий, социальных доплат к пенсиям с учётом развития информационных технологий, совершенствование осуществления процедурных действий органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, обеспечение информирования застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Федеральным законом также предусматривается внесение в отдельные законодательные акты РФ изменений, предусматривающих беззаявительный порядок работы. Это касается назначения досрочных пенсий для безработных граждан предпенсионного возраста по предложению органов службы занятости; установления федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, страховых пенсий по инвалидности, социальных пенсий по инвалидности; возобновления выплаты накопительной пенсии в случае возобновления срока действия документа, выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации; перерасчёта размеров пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности, установленных гражданам из числа космонавтов, в связи с установлением им I группы инвалидности, либо достижением ими возраста 80 лет.

Кроме того, документом предусматривается обязанность Пенсионного фонда РФ по обеспечению информирования застрахованных лиц начиная с года достижения возраста 45 для мужчин и 40 лет для женщин, не являющихся получателями страховой пенсии по старости, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Информирование будет осуществляться один раз в три года через личный кабинет застрахованного лица Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) при условии регистрации застрахованного лица в единой системе идентификации и аутентификации.

В Федеральном законе также предусмотрена норма о сохранении права для селян на повышение фиксированной выплаты к страховым пенсиям при их переезде на новое место жительства за пределы сельской местности.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 г.

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