Совещание по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Как вы знаете, второго мая был утверждён перечень поручений по итогам Послания Федеральному Собранию. Все инициативы, которые прозвучали в Послании, обрели форму уже конкретных управленческих задач и решений. Поставлены сроки исполнения, определены ответственные лица.

Напомню, речь идёт о таких важнейших решениях, как формирование единой системы поддержки российских семей с детьми, дальнейшее развитие образования и здравоохранения, защита окружающей среды, а также дополнительные стимулы для отечественного бизнеса, включая отрасли высоких технологий, создание новых возможностей для субъектов Федерации по развитию инфраструктуры, экономики, рынка труда, социальной сферы.

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Конечно, идеи Послания, вы знаете это хорошо, готовились и формулировались не с чистого листа, – была проделана большая предварительная работа с вашим участием, при участии Правительства, коллег из Администрации Президента, парламентских фракций.

Значительная часть предложений поступила от партии «Единая Россия», поэтому сегодня попрошу Андрея Анатольевича Турчака рассказать о том, как продвигаются новые законотворческие инициативы.

В целом обращаю внимание членов Правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на ритмичное эффективное выполнение поручений Послания. Все задачи, которые мы вместе с вами, уважаемые коллеги, определили, должны быть реализованы ровно так и с таким результатом, который ожидают наши граждане.

В рамках совещания предлагаю сегодня остановиться на двух важнейших вопросах, которые нужно решать и нужно решить уже сейчас.

Первое – начинается сезон летних отпусков. Многие семьи выбирают или уже определили, куда поедут отдыхать, в какой летний лагерь отправят своих детей. Конечно, один из ключевых вопросов здесь – это стоимость отдыха. Повторю, людям важно понимать, какую поддержку здесь окажет государство.

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В Послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки, в том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей – финалистов и победителей олимпиад, волонтёрских и творческих конкурсов. А для ребят, которые отправляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путёвки. Хотел бы здесь поподробнее с вами поговорить, потому что есть, вижу, уже проблемы.

Подчеркну, все решения на этот счёт уже должны быть приняты. И прошу сегодня доложить, как реализовано это поручение, а также рассказать о том, как продвигается новый национальный проект по развитию туризма, как выстраивается взаимодействие с бизнесом по укреплению отечественной туриндустрии.

Второе, на чём хотел бы сегодня остановиться: особое внимание в Послании уделено развитию инфраструктуры. Речь идёт о строительстве автомобильных дорог, иных транспортных объектов, об обновлении жилищно-коммунальных систем и других направлениях, которые во многом определяют качество жизни в городах и сёлах, являются важнейшим фактором роста, роста деловой активности, создания новых предприятий и рабочих мест.

Важно, чтобы вложения в инфраструктуру стали мощным стимулом для комплексного развития регионов, территорий России, тянули бы за собой рост капитальных вложений со стороны частного бизнеса. Поэтому, как и сказал в Послании, необходимо предложить новые инструменты финансирования таких долгосрочных инвестиций.

Прежде всего имею в виду инфраструктурные бюджетные кредиты по низкой ставке сроком не менее чем 15 лет с льготным периодом погашения задолженности. Эти средства будут привлекать регионы и направлять их на строительство и реконструкцию инженерной, коммунальной, социальной и туристической инфраструктуры, как мы с вами и договаривались. Нужно сделать так, чтобы все субъекты Федерации, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, могли бы их реально получить.

Здесь напомню, что для расширения доступа регионов к инструментам развития мы приняли решение снизить их долговую нагрузку, заместить более дорогие коммерческие кредиты бюджетными и реструктурировать бюджетные кредиты, выданные в прошлом году. Просил бы сегодня доложить о конкретных параметрах предоставления инфраструктурных кредитов и порядке их привлечения, а также в деталях рассказать о том, как будет проводиться замещение коммерческого долга бюджетным.

Обращаю внимание, уважаемые коллеги: мы договорились, что к 2024 году объём проектов, профинансированных за счёт инфраструктурных кредитов, должен составить не менее 500 миллиардов рублей.

В Правительстве уже рассматриваются такие проекты с участием государства и частного бизнеса. Я в Послании их называл, как вы помните. Это Северный широтный ход, развитие общественного транспорта в наших городах-миллионниках: в Нижнем Новгороде, Челябинске, а также в Красноярске.

Надо наладить чёткое и ритмичное взаимодействие со всеми участниками процесса. Особо обращаю внимание руководства наших крупнейших компаний, прежде всего РЖД, «Газпрома»: уважаемые коллеги, вы должны активно включиться в эту работу, связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры.

И конечно, вновь повторю, Правительство должно оказать субъектам Федерации всю необходимую поддержку для реализации этих и других инфраструктурных проектов, включая комплексное развитие территорий и нового жилищного строительства.

Как было сказано в Послании, необходимо запустить механизм субсидирования облигаций института развития «ДОМ.РФ», что позволит застройщикам привлекать целевые займы под минимальную ставку, увеличить объёмы строительства жилья, а значит, сделать его более доступным для российских семей.

Прошу сегодня отдельно остановиться и на этом вопросе, доложить, как выполняется это поручение.

Давайте начнём с того, чтобы в целом посмотреть, как реализуется работа по Посланию, в целом как она на сегодняшний день выстроена. И просил бы несколько слов по этому вопросу сказать Председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина. Пожалуйста.

Продолжение следует.

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