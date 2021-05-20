Андрей Максимов: «Энергосервис решает задачи снижения северного завоза и повышения эффективности действующей генерации»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 мая. – Для привлечения инвестиций в энергетику изолированных и труднодоступных регионов и для повышения её эффективности в настоящее время работают несколько механизмов, в том числе конкурсный отбор проектов ВИЭ на розничных рынках, энергосервисные контракты и концессионные соглашения, рассказал директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов в рамках заседания «круглого стола» комитета Госдумы по энергетике на тему: «О законодательном обеспечении развития распределённой генерации для удалённых и труднодоступных территорий Крайнего Севера и Дальнего Востока».

«Мы сейчас реализуем подзаконные акты, принята «дорожная карта» по возможности заключения концессий. Регионам, где, например, не крупная компания, а муниципалитеты являются собственниками генерирующего оборудования, концессии дают возможность и вступать в энергосервис, и проводить отборы проектов», – сказал Андрей Максимов.

Он напомнил, что в отношении объектов возобновляемой энергетики проводится конкурсный отбор проектов на право получения мер поддержки на розничных рынках. В прошлом году отбор был оптимизирован и усовершенствован – теперь проводится технологически нейтральный конкурс, где могут конкурировать разные виды генерации, например, солнечные и ветровые электростанции.

«Часть регионов уже начали проводить такие отборы. Мы ждём, что по итогам отбора этого года будет понятно, есть ли интерес и востребована ли такая система», – пояснил директор Департамента.

По его словам, Минэнерго совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ проведены сбор и систематизация информации об объектах генерации в регионах с изолированными и труднодоступными территориями.

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