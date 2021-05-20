А. Кутепов предложил установить бесплатный проезд в пригородных поездах для детей до 7 лет

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Сенатор подготовил изменение в Устав железнодорожного транспорта.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил законопроект «О внесении изменения в статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта» в части установления бесплатного проезда в поездах пригородного сообщения для детей в возрасте не старше 7 лет.

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Документ отправлен в Правительство РФ для получения отзыва.

Сенатор пояснил, что в настоящее время в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта право на бесплатный проезд в пригородных поездах имеют дети до пяти лет включительно. При этом дети с 7 лет — как правило, школьники — в абсолютном большинстве регионов также получают на проезд скидку 50 процентов.

«Таким образом, в действующем законодательстве существует пробел, при котором дети с 5 до 7 лет оплачивают проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет», — сказал Андрей Кутепов.

По его словам, частичная стоимость оплаты проезда детей с 5 до 7 лет в поездах пригородного сообщения в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Так, детям в возрасте от 5 до 7 лет на территории 48 субъектов Российской Федерации предусмотрена скидка в размере от 50 до 75 процентов от действующего тарифа. В остальных регионах данные скидки не предоставляются.

Сенатор отметил, что в настоящее время происходит интеграция пригородного железнодорожного транспорта в городскую среду, активно развиваются проекты «городских электричек» в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Волгограде и других городах.

При этом в соответствии с Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта на городском наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи) для детей не старше 7 лет установлена бесплатная перевозка.

«Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках (пригородных поездах) без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом», — сказал Андрей Кутепов.

Сенатор пояснил, что инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста.

«Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта, что будет обеспечивать дополнительную мобильность пассажиров», — подчеркнул он.

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