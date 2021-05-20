А. Кутепов провел выездное заседание Комитета СФ по экономической политике, посвященное развитию легкой промышленности

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в г. Шуя Ивановской области.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел в г. Шуя Ивановской области выездное заседание Комитета СФ, посвященное актуальным вопросам поддержки легкой промышленности в РФ.

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В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ Ленар Сафин, заместители председателя Комитета СФ Иван Абрамов и Валерий Васильев, члены Комитета СФ Эдуард Исаков, Александр Пронюшкин, Ирек Ялалов, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Галкин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, руководители предприятий легкой промышленности.

«Сегодня мы собрались в городе – хранителе традиций изготовления знаменитых шуйских ситцев, чтобы обсудить проблемы легкой промышленности России на примере Ивановской и Владимирской областей, меры государственной поддержки и перспективы развития отрасти на ближайшую перспективу», — сказал Андрей Кутепов.

Он отметил, что легкая промышленность является важнейшей отраслью народного хозяйства. «Это наша одежда, обувь, школьная форма наших детей».

«Причины, тормозящие развитие рынка товаров легкой промышленности – это значительный объем контрафактной продукции, недостаточная техническая оснащенность предприятий легкой промышленности, отставание в сфере высокотехнологичных производств, высокая конкуренция со стороны европейских и азиатских производителей, непопулярность у молодежи профессий, необходимых в отрасли — швея, конструктор, закройщик, технолог, наладчик швейного оборудования», — сказал сенатор.

«Также на ситуацию в отрасли негативно повлиял прошлый год пандемии, когда за счет существенного сокращения спроса вследствие падения доходов населения сократили свои производства многие предприятия легкой промышленности, а малые и средние предприятия показали отрицательные финансовые результаты», — сказал он.

Андрей Кутепов подчеркнул, что сокращение производства напрямую связано с сокращением занятости. Важным приоритетом в восстановлении занятости является решение вопросов поддержки и стимулирования развития производства товаров легкой промышленности, спроса на продукцию российских производителей. «Нужны стимулирующие меры поддержки производств экономического характера — налоги, взносы, доступность кредитов и так далее».

Как отметил парламентарий, несмотря на то, что отрасли легкой промышленности не вошли в список наиболее пострадавших отраслей, в 2020 году был принят комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий их функционирования, а также на сокращение теневого сектора. «Например, были разработаны меры, направленные на снижение доли незаконного ввоза, производства и оборота продукции, в том числе контрафактной. Созданы объекты инфраструктуры и промышленных площадок для производства продукции легкой промышленности. Идёт настройка системы налогообложения отрасли, стимулируется развитие дистанционных способов продажи товаров».

По его словам, малые и средние предприятия легкой промышленности смогли получить поддержку, предусмотренную для всех субъектов МСП. Что касается крупных товаропроизводителей, то для них были доступны такие программы, как субсидирование скидок в размере 50 процентов от стоимости оборудования, переданного в лизинг, кредитование на выдачу заработных плат сотрудникам под 2 процента, также российская продукции в закупках госкорпораций поставлена в приоритет.

Сенатор напомнил, что 14 сентября 2020 было выпущено постановление Правительства, которым предусмотрена частичная компенсация затрат предприятиям лёгкой промышленности на погашение процентов по кредитам. Действие постановления распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 год для оборотных средств, и предусматривает возмещение 70 процентов расходов на выплаты по процентам. Данная компенсация распространяется на кредиты, выданные на срок до трех лет. Субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно. Объем средств государственной поддержки, выделенный на указанные в постановлении цели, составляет 1 млрд рублей.

«Вместе с тем, по мнению представителей отрасли необходимо провести мониторинг востребованности и доступности существующих мер поддержки предприятий легкой промышленности в целях их оптимизации: сохранения или продления установленных или введения новых. Мы пригласили принять участие в заседании представителей бизнеса, которые знают «изнанку» отрасли, объективно оценивают объемы и качество государственной поддержки в целях стимулирования развития легкой промышленности», — сказал Андрей Кутепов.

Станислав Воскресенский отметил, что Ивановская область – это «хребет» легкой промышленности. На ее долю приходится 87 процентов производства хлопчатобумажных тканей, 92 процента — медицинской марли, 71 процент трикотажных и вязаных полотен, 41 процент спецодежды. В наиболее острый период пандемии в апреле-мае 2020 года предприятия региона быстро перестроились, подставили плечо российскому сектору здравоохранения и произвели большое количество медицинских масок, более одного миллиона защитных костюмов для врачей страны. Губернатор отметил, что предприниматели Ивановской области быстро приспособились к новым реалиям, и в 2020 году регион возглавил рейтинг региональных продавцов в стране (после Москвы и Санкт-Петербурга) в сфере онлайн торговли в легкой промышленности.

Участники заседания обсудили вопросы состояния легкой промышленности, перспективы развития отрасли, а также меры федеральной поддержки, необходимые для создания конкурентоспособных условий для отечественных предприятий легпрома.

По итогам заседания будут подготовлены рекомендации в адрес Правительства.

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