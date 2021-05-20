А. Кутепов: Развитие современной транспортной инфраструктуры невозможно без привлечения частных инвестиций

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный вопросам развития мостостроения в России.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел в режиме видеоконференции «круглый стол», посвященный вопросам развития мостостроения в России.

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В мероприятии приняли участие сенаторы РФ Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан Сергей Брилка, БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Александр Жуков, ЖуковАлександр Аркадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Хакасия Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан представители Министерства транспорта РФ, Министерства финансов РФ, профильных министерств и ведомств Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Забайкальского края, Краснодарского края, Приморского края, Ивановской, Волгоградской, Ленинградской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, государственных, коммерческих, научных организаций, эксперты.

«Мосты и путепроводы – болевые точки региональной дорожной сети», — сказал Андрей Кутепов.

«На сегодняшний день без поддержки федерального бюджета регионы не имеют возможности решить эту задачу в полном объеме. По этому вопросу мы находимся в постоянном контакте с Министерством транспорта, Росавтодором и регионами»,- сообщил сенатор.

По его словам, по результатам предыдущего «круглого стола», который состоялся в октябре 2020 года, Комитет СФ подготовил предложения по включению в программу ремонта и реконструкции мостов и путепроводов в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». «Мы получили поддержку Министерства транспорта и всех субъектов РФ. В национальный проект вошли мероприятия по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на региональных дорогах. На 2022–2024 годы выделено финансирование, в течение следующих трех лет предполагается направить на эти цели 205 миллиардов рублей».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Ленар Сафин

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Ирек Ялалов

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Он отметил, что регионы подготовили свои предложения, сформирован перечень объектов. «У нас есть таблица распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, мы понимаем, что этого недостаточно, требуется большая сумма, учитывая количество аварийных мостов и одноуровневых пересечений автомобильных и железнодорожных дорог. Знаю, что Министерством финансов совместно с Министерством транспорта подготовлен законопроект по внесению изменений в бюджетное законодательство, которые предусматривают увеличение ассигнований Федерального дорожного фонда. Эти средства планируется направить в субъекты, в том числе на аварийные и предаварийные мосты и путепроводы», — сообщил парламентарий.

Андрей Кутепов указал, что обеспечить потребности экономики страны в современной транспортной инфраструктуре только за счет бюджетных средств невозможно. Нужно привлекать частные инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. «В настоящее время реализуются крупные ГЧП проекты по проектированию и строительству мостов. Ожидается, что в 2025 году будет открыто движение по мосту через реку Лена в Якутии. Проект строительства моста через Волгу в Самарской области признан Европейской экономической комиссией ООН одним из лучших проектов ГЧП. Этот мост станет частью международного коридора «Европа – Западный Китай», объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года».

Парламентарий отметил, что кроме вопросов финансирования в сфере инфраструктурных проектов есть и ряд других проблем. Также необходимо повышение научного обеспечения отрасли.

Участники «круглого стола» рассмотрели актуальные вопросы повышения качества проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта мостов и путепроводов, обсудили программу «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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