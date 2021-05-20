А. Майоров: Малые и средние формы хозяйствования в сфере АПК выйдут на новый позитивный уровень развития

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе заседание Комиссии Совета Законодателей РФ по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в работе Комиссии Совета Законодателей Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Сенатор является заместителем председателя Комиссии.

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По словам Алексея Майорова, вопросы, которые стоят на повестке Комиссии, крайне важны и находятся на контроле профильного Комитета СФ. Среди них проекты федеральных законов, поступившие от законодательных органов субъектов Федерации на рассмотрение Совета Законодателей по вопросам ведения Комиссии за период с декабря 2019 г. по апрель 2021 г.

Кроме этого внимание обращается на меры по обеспечению проведения в 2021 г. сезонных полевых сельскохозяйственных работ, упрощение процедуры изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, комплекс мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в агропромышленном секторе экономики, увеличение федерального финансирования региональных проектов по экологической и функциональной реабилитации водных объектов.

Сенатор напомнил, что в рамках парламентских мероприятий субъекты Федерации неоднократно отмечали неэффективность реализации действующего механизма изъятия неиспользуемых земельных участков сельхозназначения. В настоящее время Министерством сельского хозяйства России разработан и внесен в Правительство РФ законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Он пояснил, что речь в нем идет о совершенствовании процедуры отчуждения земельного участка сельскохозяйственного назначения при неиспользовании его по целевому назначению или использовании с нарушением национального законодательства.

«Целесообразно при совершенствовании механизма изъятия земельных участков учитывать региональные особенности хозяйственного использования и оборота земель, а также необходимость дифференцированного подхода в зависимости от экономической ситуации и использования земель в аграрном и строительном секторе», – отметил парламентарий.

Алексей Майоров подчеркнул, что в мае этого года Правительство РФ утвердило своим Постановлением Государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

«Также крайне важны вопросы развития малого и среднего предпринимательства в агропромышленном секторе экономики, и в Совете Федерации эта проблематика неоднократно поднималась на различных парламентских мероприятиях», – отметил сенатор.

Он напомнил, что на юбилейном пятисотом заседании Совета Федерации (3 марта 2021 года), Председатель Совета Федерации поручила профильным комитетам палаты совместно рассмотреть вопрос о развитии малых форм хозяйствования в сфере АПК, и представить определенные выводы для принятия более конкретных решений».

Алексей Майоров сообщил, что во исполнение этого поручения 16 марта 2021 г. Комитет принял решение о создании межкомитетской рабочей группы под руководством заместителя председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егора Борисова. БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия)

«Рабочая группа начала свою активную деятельность, состоялось совещание и несколько заседаний с представителями экспертного сообщества», – отметил сенатор. «Проблем не мало, они актуальны, обсуждения пути их решения идут активно, и принимать их необходимо своевременно».

По предложениям членов рабочей группы в постановление Совета Федерации, принятое по итогам «правительственного часа» с Министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым на пленарном заседании Совета Федерации, были включены положения, отображающие вопросы по развитию малым формам хозяйствования.

«Убежден, что консолидируя все усилия, мы должны переломить сложившуюся ситуацию, и развитие малых и средних форм хозяйствования выйдут на новый позитивный уровень развития», – подчеркнул сенатор.

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