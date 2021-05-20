А. Чернецкий: Вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, формирующих фонды на специальных счетах, находятся на контроле сенаторов

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провел очередное заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере проведения капремонта, которое было посвящено проблемам организации и проведения капитального ремонта собственниками многоквартирных домов, которые формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах.

Состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области

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В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин, ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Счетной палаты РФ, государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

В ходе заседания были обсуждены вопросы организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, собственники которых в качестве способа формирования фонда такого ремонта выбрали специальные счета, а также заслушаны механизмы решения возникающих проблем в этой сфере.

Аркадий Чернецкий отметил, что мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта за 2020 год показал, что наметилась тенденция увеличения количества многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счёте. «С одной стороны это позитивное изменение, поскольку показывает рост числа самостоятельных собственников жилья, которые без государственной и муниципальной помощи способны грамотно и ответственно спланировать и реализовать процесс капитального ремонта своего дома. Однако информация, представленная регионами, также показывает проблемы, которые возникают при организации и проведении капитального ремонта в таких домах».

Среди характерных проблем сенатор отметил проведение работ, относящихся к текущему капитальному ремонту, отсутствие механизма возврата средств, использованных нецелевым способом, и ответственности владельцев специальных счетов за такое нецелевое использование средств фонда. Также тревогу законодателя вызывают случаи перехода таких домов к региональному оператору с нулевыми балансами, не проведением запланированных региональной программой работ. «Опасность этой ситуации заключается в том, что установленные региональной программой сроки требуют от регионального оператора провести капремонт такого дома за счет внутреннего заимствования», — подчеркнул Аркадий Чернецкий.

Он отметил, что в законодательстве нет норм, направленных на профилактику возникновения задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, региональные операторы не наделены функцией по контролю за организацией и проведением ремонта в таких домах.

По словам парламентария, есть вопросы, связанные с низким качеством проведения работ, с выбором подрядной организации, не отвечающей тем требованиям, которые установлены регоператором, отсутствием четкого разграничения понятий «текущий» и «капитальный» ремонт, а также невозможностью осуществления мониторинга организации и проведения капитального ремонта в связи с тем, что владельцы специальных счетов в соответствии с установленными требованиями представляют ограниченный круг сведений.

«В целом, многие проблемы в этой сфере можно решить, установив четкий порядок и требования к организации и проведению капитального ремонта собственниками помещений, которые формируют фонды на специальных счетах», — считает Аркадий Чернецкий.

Сенатор озвучил ряд поступивших от субъектов РФ конкретных предложений по изменению законодательства и ведомственных норм, направленных на решение проблем в сфере капремонта. Состоялось содержательное обсуждение региональных инициатив.

На заседании выступили директор департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Гилев, первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Вячеслав Торсунов, заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ольга Сердюк.

Свою позицию в отношении возникших проблем и предложения по их разрешению высказали члены рабочей группы – сенаторы РФ Вячеслав Наговицын и Сергей Лукин.

По итогам заседаний рабочей группы и регионального мониторинга готовятся проекты законодательных инициатив, в которые войдут также предложения и в отношении домов, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, проинформировал Аркадий Чернецкий. Он сообщил, что законодательные инициативы планируется дополнить положениями, направленными на решение проблем, возникающих при проведении собственниками энергоэффективного капитального ремонта.

Сенатор отметил, что эта тема также будет вынесена на ближайшее заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

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