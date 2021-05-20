Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#МКС#МКС-65#ВКД20.05.2021 12:59

Выход в открытый космос 2 июня

2 июня 2021 года экипаж российского сегмента Международной космической станции, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров совершат выход в открытый космос для выполнения работ на внешней поверхности станции.

Экипаж совершит выход из люка малого исследовательского модуля «Поиск» в 08:40 по московскому времени. Планируемая продолжительность работ космонавтов в открытом космосе — около 6 часов 50 минут.

Основные задачи ВКД-48:

Замена сменной панели регулятора расхода жидкости;

установка необходимого оборудования для научных космических экспериментов «Тест» и «Выносливость» на внешней поверхности модуля «Поиск»;

подключение антенн системы «Курс» на переходном отсеке для обеспечения стыковки нового российского модуля «Наука».

MIL OSI