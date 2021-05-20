В. Матвиенко: Особое отношение к молодёжи становится неотъемлемым элементом государственной политики страны

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступила на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Палата молодых законодателей стала реально работающим социальным лифтом для талантливых политиков и управленцев из всех регионов нашей страны. Об этом сказала Председатель СФ Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступая на заседании Палаты.

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По словам спикера СФ, профессиональный опыт и лидерские качества, приобретенные в ходе работы в «молодёжном парламенте», оказываются востребованными на ответственных должностях в органах власти как регионального, так и федерального уровня. «Чем больше молодых и амбициозных людей будет идти на государственную службу, тем динамичнее и эффективнее будет развиваться Россия», — уверена глава СФ.

Особое отношение к молодёжи уже становится неотъемлемым элементом государственной политики страны, сказала Валентина Матвиенко. «Неслучайно в Послании Федеральному Собранию глава государства предложил в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей».

Совету Федерации предстоит внести ряд изменений в законодательство в соответствии с озвученными Президентом инициативами, рассказала спикер СФ. Она предложила членам Палаты молодых законодателей подключиться к этой работе и подготовить конкретные предложения по поддержке молодых специалистов в здравоохранении, образовании, культуре, науке и других сферах.

Палата молодых законодателей стала реально работающим социальным лифтом для талантливых политиков и управленцев из всех регионов нашей страны

Валентина Матвиенко отметила успешный опыт совместной законотворческой деятельности сенаторов с членами Палаты молодых законодателей, в том числе в рамках работы над законом о молодёжной политике, который был принят в конце прошлого года. «Удалось создать правовой фундамент для поддержки российской молодёжи на годы вперёд. Чтобы федеральный закон по‑настоящему заработал, необходимо провести донастройку регионального законодательства». Председатель СФ считает, что Палата молодых законодателей, как один из инициаторов принятия федерального закона о молодёжной политике, может сыграть в этом ключевую роль.

Глава СФ отметила, что ряд разработанных Палатой молодых законодателей инициатив в последнее время нашёл поддержку на федеральном уровне. Среди них — предложения о бесплатном тестировании и первоочередной вакцинации добровольцев, об учёте опыта волонтёрской работы в период пандемии при приёме в ординатуру.

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Заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

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Заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

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Одно из важнейших направлений деятельности Палаты молодых законодателей – сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, напомнила Валентина Матвиенко. «Память о Победе является частью нашего культурного кода. Это основа основ для воспитания будущих поколений, передачи им нашей системы ценностей, в которой нет места предательству, насилию и лжи». Глава СФ отметила такие проекты Палаты, как всероссийский конкурс творческих работ «Моя семья в Великой Отечественной войне», «Цифровая звезда», «Память говорит», поддержанная Ростуризмом инициатива о включении в региональные туристические маршруты экскурсий по знаковым местам, связанным с историей войны.

Глава верхней палаты остановилась на роли молодых политиков в развитии межпарламентского взаимодействия, развитии интеграционных процессов на пространстве СНГ.

По мнению Председателя СФ, молодые парламентарии также должны активнее участвовать в работе крупных международных мероприятий, включая предстоящий IX Невский международный экологический конгресс, Третий Евразийский женский форум, Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдёт по инициативе Совета Федерации в следующем году.

Председатель Палаты молодых законодателей при СФ Александр Сапронов в своем выступлении рассказал об итогах и перспективах работы Палаты.

Он отметил важность принятия Федерального закона «О государственной молодежной политике в Российской Федерации». Александр Сапронов подчеркнул, что в силах молодых законодателей – наладить систему работы в своих регионах таким образом, чтобы создать для молодежи наиболее комфортные условия для развития, творчества, получения образования, начала трудовой деятельности, раскрытия научного потенциала.

Члены Палаты молодых законодателей в своих выступлениях затронули вопросы поддержки молодых специалистов, развития молодежного предпринимательства, вовлечения общественности в решение приоритетных задач домов, территорий и муниципальных образований, развития особых экономических зон, формирования комфортных условий проживания граждан, патриотического воспитания молодежи и ряд других.

По итогам заседания принято решение, в котором намечены приоритетные направления работы в период осенней сессии 2021 года.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, куратор Палаты молодых законодателей Александр Варфоломеев. ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия

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