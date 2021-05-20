Г. Карасин: Отношения России и Швейцарии носят стабильный и конструктивный характер

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам принял Посла Швейцарии в Российской Федерации.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг. Сенатор поздравил посла с состоявшимся на днях вручением верительных грамот Президенту России.

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«Отношения России и Швейцарии носят стабильный и конструктивный характер, который качественно отличается от санкционно-конфронтационной риторики Евросоюза и других западных государств», — отметил Григорий Карасин.

В ходе беседы были обсуждеиы вопросы межпарламентского взаимодействия.

С российской стороны было сказано о приглашении швейцарских представителей на III Международный женский форум (октябрь 2021 год).

Встреча Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ

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Встреча Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ

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Григорий Карасин

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Встреча Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ

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Встреча Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ

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Встреча Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ

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Встреча Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ

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Встреча Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ

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Встреча Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ

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Встреча Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ

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Встреча Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ

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Кроме того, затрагивалась тематика российско-грузинских отношений с учетом особой роли Швейцарии в данной сфере. Отмечено добросовестное выполнение Швейцарией обязательств по представительству российских интересов в Грузии.

Кристина Марти Ланг выразила надежду на продолжение конструктивной работы с российскими парламентариями.

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