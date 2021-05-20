И. Рукавишникова: Около 500 мероприятий объединят «Дни правового просвещения в Ростовской области»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор открыла очередной этап ежегодного социально-гуманитарного проекта региона.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области объявила о старте очередного этапа социально-гуманитарного проекта Ростовской области «Дни правового просвещения», регулярно проводимого с 2014 г.

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Этот социально-гуманитарный проект проводится в регионе под эгидой Законодательного Собрания и при активном участии широкого круга органов власти, охраны правопорядка, общественных организаций, высших учебных заведений.

«Около 500 мероприятий объединят «Дни правового просвещения в Ростовской области» за период с 17 мая по 18 июня 2021 года. Это — открытые лекции, «круглые столы», семинары ведущих специалистов в различных областях права, открытые уроки по правовой тематике в общеобразовательных организациях, бесплатные юридические консультации и другие мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и правовой грамотности жителей Ростовской области. Особой темой данного этапа станет цифровизация государственных услуг и большинства сфер общественной жизни», — сообщила Ирина Рукавишникова.

Сенатор подчеркнула, что, например, Юридический факультет РГЭУ (РИНХ) совместно с Общественной палатой Ростовской области и региональным отделением «Ассоциации юристов России» с 19 по 26 мая проведут бесплатные юридические (правовые) консультации.

«Абсолютный лидер данного этапа проекта – Министерство труда и социального развития Ростовской области запланировало около 300 разнообразных правовых просветительских мероприятий для различных групп населения по всей территории региона», — добавила Ирина Рукавишникова.

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