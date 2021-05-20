Комитеты СФ обсудили в Горно-Алтайске вопросы применения информационных технологий в государственном управлении

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии участвовали представители федеральных органов государственной власти, органов власти Республики Алтай и Московской области.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитет Совета Федерации по экономической политике провели совместное совещание в Республике Алтай на тему «Правовые и экономические аспекты внедрения и применения информационных технологий в государственном управлении».

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В мероприятии участвовали председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин, КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края члены Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Елена Мизулина, МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын, СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса представители федеральных органов государственной власти, органов власти Республики Алтай и Московской области, общественных объединений.

На совещании выступили глава Республики Алтай Олег Хорохордин, Председатель Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев. заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Андрей Бударин, руководитель Центра управления регионом Московской области Александр Тихонов.

Андрей Бударин рассказал о цифровой трансформации ФНС России и возможностях, которые она открывает в рамках реализации органом своих полномочий.

Александр Тихонов проинформировал о работе Центра управления регионом.

И. о. министра цифрового развития Республики Алтай Николай Степанов представил концепцию развития информатизации региона и программе цифровой трансформации. Так, предусматривается развитие сельского хозяйства, туристической области, экономики и предпринимательства, которым соответствуют задачи совершенствования отдельных информационных систем и порталов.

«По итогам мероприятия будет подготовлен итоговый документ, который мы также направим руководству региона для рассмотрения», — сказал Андрей Клишас.

Сенаторы также приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Парк Победы» в городе Горно-Алтайске, а также к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

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В церемонии участвовали представители военного комиссариата Республики Алтай, юнармейцы. На памятнике памятнику воинам-землякам высечены имена 61 бойца – уроженца Республики Алтай.

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