Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космический урок#МКС#МКС-65#РКК Энергия#РКС20.05.2021 17:55

Космический урок: Антенны космической связи

В пятницу, 21 мая 2021 года, в 11:00 по московскому времени Госкорпорация «Роскосмос» совместно с партнерами проведут космический урок по физике на тему «Антенны космической связи».

В прямом эфире с борта Международной космической станции примут участие космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров. На связь из музея Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») г. Королев выйдут космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и эксперт компании «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) Артур Аджибеков, которые расскажут о физических основах радиосвязи, о типах антенн и их особенностях.

Космонавты расскажут ребятам о проводимых научных экспериментах «Икарус» и «Контур» на борту Международной космической станции. Во время прямого эфира будет организовано онлайн-подключение с учащимися средних школ из разных регионов России.

Присоединиться к прямой трансляции космического урока можно будет на странице Госкорпорации «Роскосмос» в социальной сети ВКонтакте.

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