К. Косачев и С. Фабричный приняли участие в открытии Международной Ассамблеи молодых изобретателей стран ЕАЭС

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы выступили с приветственным словом к участникам мероприятия.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области приняли участие в церемонии открытия Международной Ассамблеи молодых изобретателей стран Евразийского экономического союза.

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Мероприятие проходит в Великом Новгороде. Представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный возглавил Организационный комитет Ассамблеи. В поддержку проекта высказались заместитель Председателя СФ Константин Косачев и председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

В своем приветственном обращении к Ассамблее Константин Косачев выразил надежду, что ее участники уже скоро будет определять приоритеты научно-технического развития своих стран.

«Мы говорим о важности евразийской интеграции, создали серьезный правовой, политический и экономический фундамент для нее, но ни в коем случае не забываем, что основной несущий элемент интеграции – это люди», — подчеркнул законодатель.

По его словам, вызовы, с которыми столкнулись страны на протяжении последнего года, весьма наглядно показали роль науки не просто в социально-экономическом развитии, но в обеспечении безопасности и здоровья миллионов людей. «Мы прекрасно понимаем, что наука, наверное, самая мобильная и гибкая сфера человеческой деятельности. Не случайно Указом Президента России от 25 декабря 2020 года нынешний год объявлен в Российской Федерации Годом науки и технологий. Общими усилиями мы должны делать все возможное, чтобы такие важные события в жизни страны имели весомый практический результат, который бы ощутили на себе все причастные, прежде всего, наша научная молодежь», — сказал Константин Косачев.

«Для любого таланта нужна поддержка и возможность реализации. Эта сфера всегда в поле зрения законодателей обеих палат нашего парламента, однако нам крайне важно поддерживать живую связь с научным сообществом. И потому проведение Международной Ассамблеи молодых изобретателей стран Евразийского экономического союза рассматриваю именно в этом ключе: мы готовы услышать вас, и, соответственно, поддержать на законодательном уровне», — подчеркнул парламентарий.

Константин Косачев напомнил, что Совет Федерации, как палата регионов, выступил с собственной инициативой по защите интеллектуальной собственности. Речь идет о защите и развитии символов российских регионов — региональных брендов. «Считаем, что географическое указание – также важный нематериальный актив, требующий правовой защиты. Теперь такой механизм создан. Председатель Совета Федерации обратилась в связи с этим к каждому главе региона посодействовать регистрации хотя бы одного такого бренда», — отметил вице-спикер СФ.

По мнению представителя региона в Совете Федерации Сергея Фабричного, Ассамблея в Великом Новгороде может стать учредительной и в дальнейшем ежегодно проводиться в других городах Российской Федерации, а также в странах-участницах Евразийского экономического союза.

«Ассамблея несомненно вызовет интерес у других стран Европы и Азии, что дает все основания в последующие годы расширять географию ее участников», — считает Сергей Фабричный.

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