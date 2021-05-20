Л. Гумерова: Вопросы поддержки женщин-ученых в регионах требуют дополнительного внимания

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела дискуссию «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности» в рамках Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела дискуссию «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности».

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Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья». Проект реализуется в Республике Башкортостан с 2019 г. по инициативе председателя попечительского совета Фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой.

В ходе работы дискуссионной площадки к ней подключились в режиме видеоконференции участники из Новосибирска, Томска, Ростова-на-Дону.

Лилия Гумерова отметила, что сегодня в Российской Федерации активно развивается женское движение, укрепляется роль женщин в общественной жизни, проводится большая работа по созданию условий для успешного сочетания женщинами профессиональной и семейной сфер жизни, их самореализации.

Она сообщила, что в Год науки и технологий в Совете Федерации в середине мая состоялись парламентские слушания по вопросам научного кадрового потенциала страны, которые прошли под руководством Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «Мы отметили неоценимый вклад советских ученых в приближение Великой Победы. Всегда будем гордиться нашими учеными, которые 60 лет назад открыли перед человечеством дорогу в космос и сегодня первыми в мире создали самую эффективную, безопасную вакцину от коронавирусной инфекции».

Лилия Гумерова затронула вопросы подготовки законопроекта о молодых ученых, вывода закупок реагентов, расходных материалов для научных исследований из‑под действия соответствующих федеральных законов.

Лилия Гумерова провела дискуссию «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности» в рамках Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе

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Лилия Гумерова провела дискуссию «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности» в рамках Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе

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Лилия Гумерова провела дискуссию «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности» в рамках Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе

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Лилия Гумерова провела дискуссию «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности» в рамках Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе

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Лилия Гумерова провела дискуссию «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности» в рамках Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе

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Лилия Гумерова провела дискуссию «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности» в рамках Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе

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Лилия Гумерова провела дискуссию «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности» в рамках Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе

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Лилия Гумерова провела дискуссию «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности» в рамках Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе

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«В российской науке 39,1 процента женщин-учёных, а в мире в целом менее чем 30 процентов. Мир нуждается в науке, а науке нужны женщины. Уверена, что научно-технологический прогресс может стать еще более значительным, если будут задействованы в полной мере талант, творческие способности и научный потенциал девушек и женщин», — подчеркнула сенатор.

В дискуссии приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, вице-президент Российской академии наук Ирина Донник, директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, заместитель губернатора Томской области Людмила Огородова, вице-президент Российского химико-технологического университета им. Д.И Менделеева Юлия Горбунова, телеведущая, член Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Арина Шарапова, декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Зинченко, ректоры ведущих вузов.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова отметила необходимость отдельного внимания к продвижению талантливых девушек – победительниц олимпиад, оказания им поддержки, включая наставничество. «Также важно создавать условия мамам — молодым исследовательницам, имеющим детей, включая гибкий рабочий график, детские группы, возможно, на рабочем месте, другие формы поддержки. Рассмотрим и предложение о возможной поддержке значимых проектов молодых женщин-ученых в течение пяти лет после защиты диссертации в форме грантов или других механизмов».

Лилия Гумерова предложила вместе с Министерством науки и высшего образования РФ, профильными ведомствами Республики Башкортостан проанализировать прозвучавшие предложения по оказанию поддержки молодым женщинам-ученым, разработать и реализовать пилотный проект в этой сфере на территории Башкирии.

«Комитет СФ готов также включиться в проработку конкретных инициатив, направленных на поддержку женщин-ученых, развития отечественной науки с учетом возможностей, открывающихся в Год науки и технологий», — заключила законодатель.

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