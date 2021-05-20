Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Модуль «Наука» оснащен европейским манипулятором ERA – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#РКК Энергия#ЦЭНКИ#КЦ Южный#ESA#Наука#Космодромы#Байконур

20.05.2021 12:40

Модуль «Наука» оснащен европейским манипулятором ERA

На космодроме Байконур завершается программа заводских контрольных испытаний лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции. В цехе № 104 монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Европейского космического агентства выполнили технологические операции по окончательной установке манипулятора European Robotic Arm (ERA) на корпусе нового модуля.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства германской компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля «Наука». В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос. В соответствии с графиком работ в ходе установки ERA на транспортировочные узлы фиксации был проведен высокоточный контроль положения манипулятора в сложенной конфигурации и комплексные испытания средств крепления на корпусе модуля.

Дальнейшие работы на техническом комплексе будут проводиться специалистами РКК «Энергия» и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) в рамках штатной подготовки к пуску. В этот период предусматривается установка панелей солнечных батарей, размещение доставляемых грузов и контрольное взвешивание модуля, сборка космической головной части, заправка баков модуля компонентами топлива и общая сборка ракеты космического назначения «Протон-М».

Лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль Российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С.П. Королева в кооперации с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в Роскосмос) в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.

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