Образован организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году празднования 90-летия Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Source: Russia Ministry of Sport

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году празднования 90-летия Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Оргкомитет возглавил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, его заместителем назначен заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов. Также в состав оргкомитета вошли представители Минспорта России, Минздрава России, Минкультуры России, Минобороны России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минфина России, МВД России, ФСБ России, Росгвардии, Роспотребнадзора, Ростуризма, Роскосмоса, Росмолодежи, Россотрудничества, АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Деятельность оргкомитета направлена на организацию работы по подготовке и проведению празднования 90-летия Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса ГТО. С этой целью в месячный срок будет утвержден план мероприятий.

Реализация указанных мероприятий будет направлена на популяризацию комплекса ГТО, а также вовлечение людей в систематические занятия физкультурой и спортом в целях повышения здоровья нации, воспитания патриотизма и обеспечения преемственности в осуществлении физического воспитания, а также гармоничного и всестороннего развития личности населения Российской Федерации.

Комплекс ГТО был создан в СССР 11 марта 1931 года.

13 марта 2013 г. на совещании по развитию детского спорта президент Российской Федерации Владимир Путин предложил возродить комплекс ГТО в новом формате.

24 марта 2014 г. глава государства подписал указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», предусматривавший введение его в действие с 1 сентября 2014 г.

На сегодняшний день к комплексу ГТО присоединилось более 15 млн граждан.

В рамках празднования 90-летия Всесоюзного комплекса ГТО в регионах страны проходят физкультурно-спортивные мероприятия, посвящённые этой исторической дате. Открыл череду событий первый Всероссийский Фестиваль Чемпионов ГТО «Игры ГТО», который состоялся в Кисловодске. В столице Республики Татарстан прошёл Казанский марафон, в рамках которого был организован «Забег 90-летия ГТО». Одной из самых крупных онлайн-активностей стала акция «Неделя ГТО», направленная на информирование граждан о выполнении нормативов ГТО.

24 марта в Москве с участием заместителя Министра спорта Российской Федерации Одеса Байсултанова состоялось торжественное вручение знаков отличия комплекса ГТО.

Для оформления мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, разработан новый стиль 90-летия ГТО.

Пресс-служба Минспорта России

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