Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Привалова

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с кончиной первого в истории советского спорта призера Олимпийских игр в биатлоне, Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера СССР и России, бывшего главного тренера сборной СССР по биатлону Александра Привалова.«Это невосполнимая утрата для российского спорта. От имени Министерства спорта и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Васильевича. Александр Привалов стоял у истоков мирового и отечественного биатлона. Свой путь в спорте начинал лыжником, побеждал на чемпионате Москвы, но в возрасте 25 лет решил попробовать свои силы в новом виде спорта. Уже спустя два года в первой в истории зимних Олимпийских игр биатлонной гонке в американском Скво-Вэлли Александр Васильевич выиграл бронзовую медаль и стал первым отечественным олимпийским призером. В 1966 году в возрасте 33 лет Александр Привалов стал главным тренером сборной СССР и проработал до 1991 года. Он был уникальным, одним из самых талантливых тренеров в истории советского и российского биатлона. Под его руководством отечественные биатлонисты выиграли 92 медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Мы скорбим вместе со всей российской и мировой биатлонной семьей», – сказал Олег Матыцин.

Пресс-служба Минспорта России

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