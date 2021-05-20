Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Твой Ход#Восточный20.05.2021 14:30

Победители Всероссийского конкурса «Твой Ход» отправятся на Восточный

Три участника Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — отправится на космодром Восточный в Амурской области.

Всероссийский конкурс «Твой Ход» стартовал 8 апреля 2021 года. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи и Ростуризма. Конкурс проводится для студентов высших учебных заведений России с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана Президентом России, Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на втором заседании Наблюдательного совета. Идею запуска конкурса озвучил победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Иван Шишкин.

В рамках конкурса «Твой Ход» в честь празднования 60-летия первого полета человека в космос студентам предлагалось рассказать в социальных сетях о том, что для них значит Земля. Одного победителя выбрало жюри, в состав которого вошел Герой России, летчик-космонавт РФ Максим Сураев, еще двух лидеров определили подписчики аккаунтов конкурса «Твой ход» в социальных сетях Instagram и ВКонтакте путем голосования. Главными критериями оценки студенческих работ были креативность идеи и качество контента. В этом году тройка победителей отправится в двухдневную экспедицию в город Циолковский Амурской области, где сможет побывать на первом в России гражданском космодроме.

Матвей Шалунков из города Красногорска Московской области считает, что «для кого-то Земля — это место, где ты делаешь первые шаги. Для кого-то это место, где мечты превращаются в реальность, а для кого-то это место, где рождается любовь». Такое определение планеты Земля выбрал Матвея Шалункова — один из победителей.

Пользователи социальных сетей дали высокую оценку постам Ольги Скибиной, которая написала, что «Земля — это жизнь, где дом родной зовет меня „тихо по имени“», и Киры Ворон из Москвы.

«Для меня Земля — это люди, которые придут на помощь в трудную минуту, которые каждый день дарят тебе улыбку и получают твою в ответ. Земля — это место, где каждый может сделать свой ход, — считает Кира Ворон. — Мне очень повезло, и я выиграла поездку на Восточный! Это настоящий действующий космодром, туда вообще нереально попасть, а тут такая возможность, мурашки по коже. Я уверена, что запомню это путешествие на всю жизнь!»

Регистрация участников Всероссийского конкурса «Твой Ход» продлится до 12 июня 2021 года на сайте твойход.онлайн. Подать заявки и присоединиться к образовательным и тематическим мероприятиям могут учащиеся любого вуза России. За главные призы поборются студенты бакалавриата и специалитета, обучающиеся на невыпускном семестре.

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