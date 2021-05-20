Приветственное слово Министра В.Макея на онлайн-конференции высокого уровня по тематике «интеграции интеграций»

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

20 мая 2021 г.



Ваши превосходительства, уважаемые дамы и господа,

Я рад, что у меня есть возможность обратиться к вам с приветственным словом на открытии этой конференции высокого уровня по теме развития региональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития. К сожалению, изменения в последнюю минуту в моем рабочем графике, которым я должен был подчиниться, не позволили мне выйти на прямую связь с вами.

Мероприятие, которое мы организуем с нашими уважаемыми партнерами из Барбадоса и Секретариата ЮНКТАД, не просто очередная конференция «в зуме».

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В период пандемии мы все уже привыкли встречаться в виртуальном формате, но сегодняшняя Конференция – особенная: благодаря этому мероприятию мы запускаем новый многосторонний процесс, необходимость которого уже назрела.

В течение многих лет Беларусь продвигает инициативу «интеграции интеграций», которая нацелена на установление устойчивых контактов и диалога, обмен наилучшими практиками по взаимодействию между различными интеграционными группами. В 2016 году в Минске состоялась Конференция высокого уровня «Закладывая основы в регионе ЕЭК ООН для экономической интеграции и устойчивого развития к 2030 году». Сейчас наша цель – вывести эту инициативу с регионального на глобальный уровень.

Опыт председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе в 2020 году и Содружестве Независимых Государств в 2021 убедил нас в необходимости дальнейшего более тесного сотрудничества между региональными интеграционными объединениями.

Многие аналитики прогнозируют, что глобальный миропорядок в будущем будет, скорее, формироваться вокруг регионов, чем вокруг сверхдержав. И это верно. Поскольку, как доказывает сама жизнь, там, где успешно развивается региональная интеграция, возможностей для политической фрагментации и напряженности значительно меньше.

Наша цель – подтолкнуть региональные интеграционные структуры и входящие в них государства-члены к обмену мнениями о выработке коллективных решений на общие вызовы, в том числе появившиеся в свете пандемии COVID-19. Мы бы хотели провести дискуссию в форме «мозговой атаки», чтобы найти ответы, в которых мы чрезвычайно нуждаемся в сегодняшнее неспокойное время.

Уважаемые коллеги,

Мы недавно отпраздновали Международный день ООН многосторонности и дипломатии во имя мира. Мы твердо считаем, что альтернатива эффективному мультилатерализму отсутствует. Наша инициатива откроет его новое измерение, будет способствовать его усилению через взаимодействие между регионами планеты, играть объединительную роль, без разделения и фрагментации.

В результате этой инициативы мы могли бы наладить сотрудничество между интеграционными объединениями, создав то, что объединяет нас всех.

Инициатива призвана на практике продемонстрировать то, что различные интеграционные проекты не «заклятые противники». Всестороннее сотрудничество между ними возможно и необходимо. Взаимозависимость интеграционных объединений позволит избежать «вредоносную конкуренцию» и возникновение новых разделительных линий в мире.

На фоне сложной геополитической ситуации в мире и растущей региональной напряженности наравне с расширением применения неопротекционистских и односторонних принудительных мер мы остро, как никогда ранее, нуждаемся в универсальной объединительной повестке.

Будущее Беларуси в большей степени зависит от того, смогут ли союзники и партнеры в Евразии и мире прийти к соглашению друг с другом. Наши безопасность и благополучие неразрывно связаны с этим фактором. Именно поэтому, используя все возможности, Беларусь на постоянной основе выступает за диалог на международной арене.

В принципе, Беларусь исходит из того, что региональная экономическая интеграция должна быть наиболее эффективно использована в достижении Целей устойчивого развития, содействовать согласованности в экономической политике государств – членов интеграционных образований в интересах устойчивого развития. Это позволит достигнуть эффекта мультипликации для национальных экономик – основ целостной системы региональной и глобальной устойчивости.

Более того, можно надеяться, что успех долгосрочного межрегионального диалога, который мы инициируем сегодня, поможет нам преодолеть последствия коронавирусной пандемии и своевременно и в полном объеме выполнить Повестку дня – 2030.

Рад, что наше предложение об организации и проведении Конференции было принято и поддержано. Мы ценим широкое участие в мероприятии министров иностранных дел, руководителей международных организаций и интеграционных объединений. Ваша вовлеченность подтверждает своевременность и важность белорусской инициативы.

Процесс, который мы запускаем сегодня, может получить дальнейшее развитие на Конференции ЮНКТАД-15, 7 Всемирном инвестиционном форуме в Абу-Даби в этом году, на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и других международных площадках. Мы ожидаем, что он послужит общей целью для большей взаимосвязи и гармонизации интеграционных экономических проектов в контексте выполнения ЦУР.

Приглашаю вас стать сегодня свидетелями начала пути, который, надеюсь, станет долгосрочным и значимым. Искренне приглашаю вас присоединиться к нам.

Желаю всем нам результативной Конференции и плодотворной дискуссии.

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