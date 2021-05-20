Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Ангара20.05.2021 16:39

Протон-ПМ приступил к освоению РД-191М

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») приступила к освоению двигателя РД-191М — модифицированной версии РД-191 — для ракет-носителей семейства «Ангара». Первый экземпляр планируется изготовить в начале 2023-го, в том же году Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко приступит к его испытаниям.

РД191М — это форсированная на 10% по тяге модификация РД-191. Двигатель будет выполнять поставленные задачи в ходе пусков тяжёлых версий ракет «Ангара» с космодрома Восточный, в том числе по пилотируемой программе. С этой целью разработчики внесли в изделие ряд изменений.

«При создании РД-191М максимально используется конструкторский и технологический задел по двигателям РД-191, РД-171М, РД-180 и РД-181, что существенно сокращает затраты на разработку, — отмечает главный конструктор НПО Энергомаш Пётр Лёвочкин. — В 2021 году мы в полном объёме выпустим конструкторскую документацию по двигателю и передадим её заводу-изготовителю».

В рамках договора, подписанного в декабре 2020 года, Протон-ПМ изготовит три опытных образца РД-191М. Первый двигатель предназначен для доводочных испытаний, второй — для завершающих доводочных испытаний, третий — для межведомственных испытаний.

«Впервые с начала освоения двигателя РД-191 на Протон-ПМ заключён контракт не на отдельные комплектующие, а на изделие в целом, что значительно облегчает процесс освоения, — уточняет руководитель проекта по двигателю Игорь Тимшин. — Важно учитывать и то, что узлы и агрегаты, которые закреплены за предприятием, занимают порядка 40% в трудоёмкости производства РД-191, а двигатель РД-191М имеет высокую степень преемственности с прототипом».

Для освоения производства РД-191М потребуется выпустить более 1,2 тысячи новых техпроцессов и 3,5 тысячи конструкций оснастки. Помимо этого, в 2020–2022 годах будут модернизированы шесть действующих испытательных стендов, ещё пять — предстоит спроектировать и изготовить. Участок сборки двигателя РД-191М планируется организовать в первом квартале 2022 года. Он будет расположен на загородной производственной площадке в новом корпусе 82.

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