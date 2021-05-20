С. Белоусов рассказал о задачах научно-образовательных кластеров в сфере производства продовольствия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Глобального продовольственного форума – 2021.

Создание новых технологий производства продуктов питания, обеспечение аграрного комплекса высококвалифицированными кадрами, а также просветительская деятельность среди населения — основные задачи научно-образовательных кластеров в сфере производства продовольствия.

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Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

Парламентарий выступил на сессии «Научно-образовательный полигон продовольственных систем» Глобального продовольственного форума – 2021».

Сенатор обратил внимание на востребованность во всем мире новых продуктов питания, созданных на основе достижений современной биотехнологии. «Мясо из белка растительного происхождения, – это уже не далекое будущее, а наше настоящее. Создание продуктов такого типа позволит регионам, не обладающим соответствующими ресурсами в сфере животноводства, обеспечить население качественной и безопасной продукцией»,- констатировал Сергей Белоусов.

По его мнению, научный подход к созданию новых технологий, а также подготовку высококвалифицированных специалистов-аграриев должны будут обеспечить научно-образовательные кластеры, куда будут входить университеты, научно-исследовательские институты, а также предприятия — производители пищевой продукции. Важнейшей задачей таких кластеров, по мнению сенатора, также должна стать просветительская деятельность среди населения, показывающая преимущество здорового образа жизни и правильного сбалансированного питания.

Сенатор напомнил, что с 1 января 2020 г., когда вступил в силу закон об органической продукции, в России начато массовое производство продуктов питания, отвечающих самым строгим экологическим требованиям. «Очень важно, чтобы все больше людей делали свой выбор в пользу отечественных органических продуктов, для производства которых в нашей стране есть огромные возможности»,- отметил Сергей Белоусов.

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