Т. Кусайко: Включение вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок должно обеспечить биологическую безопасность граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержала предложение Правительства Российской Федерации о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области поддержала предложение Правительства Российской Федерации включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

Смотрите также

«Включение вакцины против COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок – несомненно, шаг вперёд, который направлен, в первую очередь, на сохранение здоровья и жизни россиян, предотвращение осложнений после инфекции», — сказала сенатор.

Она отметила, что расширение национального календаря говорит о готовности производственных мощностей для массовой вакцинации, об обеспечении дополнительного финансирования, так как прививки будут бесплатны для россиян. «Это огромное достижение нашей страны по обеспечению биологической безопасности граждан», — считает Татьяна Кусайко.

Парламентарий подчеркнула, что вакцинация является самым действенным методом профилактики инфекционных заболеваний. В этой связи она обратила внимание, что вакцинация населения в рамках национального календаря профилактических прививок от гриппа, кори, коклюша и прочих инфекционных заболеваний на протяжении многих лет приносит положительные результаты и способствует недопущению распространения эпидемической опасности.

MIL OSI