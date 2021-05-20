Ф. Мухаметшин: Послание губернатора Самарской области направлено на реализацию стратегических задач, поставленных главой государства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятии в Самаре, на котором губернатор выступил с ежегодным посланием.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области в рамках работы в регионе принял участие в мероприятии, на котором было заслушано послание губернатора Дмитрия Азарова к жителям региона и представителям органов государственной власти.

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Сенатор отметил, что, прежде всего, оно направлено на реализацию в Самарской области обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию основных стратегических задач и целей в области социальной политики и здравоохранения, экономического и инновационного развития, образования и науки, внешнеполитического курса.

По словам Фарита Мухаметшина, большое внимание глава региона уделил вопросам развития индустриальных парков и особой экономической зоны «Тольятти», строительству новых детских садов и школ, модернизации оборудования медицинских учреждений, развитию сельских территорий, созданию льготных условий для получения ипотеки, компенсации расходов по банковской процентной ставке для молодых специалистов.

«Одна из ключевых мер, с которой обратился губернатор, — качественное и доступное образование для жителей региона, создание условий для профессионального развития и поддержки молодых кадров в областях науки, медицины, информационных технологий. В свою очередь, мы уделяем особое внимание подготовке специалистов-международников на базе высших учебных заведений Самарской области», — сказал Фарит Мухаметшин.

Фарит Мухаметшин принял участие в мероприятии в Самаре, на котором губернатор выступил с ежегодным посланием

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Фарит Мухаметшин принял участие в мероприятии в Самаре, на котором губернатор выступил с ежегодным посланием

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Фарит Мухаметшин принял участие в мероприятии в Самаре, на котором губернатор выступил с ежегодным посланием

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Фарит Мухаметшин принял участие в мероприятии в Самаре, на котором губернатор выступил с ежегодным посланием

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Сенатор сообщил, что при поддержке Комитета СФ по международным делам в Самарской области осуществляет деятельность Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова. На данный момент идет разработка программы прохождения преддипломной практики для студентов Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева в крупнейших российских профильных организациях и государственных учреждениях.

Как подчеркнул в своем выступлении Дмитрий Азаров, Самарской области удалось преодолеть многие экономические проблемы. «За три года было открыто 44 новых производства. По показателю инвестиционной привлекательности область поднялась на 43 позиции в рейтинге регионов. Самый крупный проект — строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай», — сказал губернатор.

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