Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Конкурс20.05.2021 09:45

Центр подготовки космонавтов посетили победители конкурса «Тяга в небо» из Республики Коми

В среду, 19 мая 2021 года, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина посетили школьники и студенты из Республики Коми. Поездка в колыбель пилотируемой космонавтики — их награда за победу в творческом конкурсе «Тяга в небо», который был приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Конкурс «Тяга в небо» проводился для школьников 9-11 классов и для учащихся средних специальных и высших учебных заведений Коми. С января по март 2021 года принимались работы по пяти номинациям: рисунки, фотографии, стихотворения, рассказы и эссе. Главной темой стал первый полет человека в космос.

Жюри определило десять победителей — школьника и студента в каждой номинации. Это молодые люди в возрасте от 15 до 22 лет: Амина Мусина (Воркута), Мария Абидова (Инта), Никанор Толстых (Воркута), Павел Истомин (Сосногорск), Владислав Медвецкий (Ухта), Алина Бабенко (Сысольский район), Алексей Павлов (Сыктывкар), Екатерина Букловская (Княжпогостский район), Диана Торлопова (Сыктывкар) и Кирилл Ширяев (Сыктывкар). Глава Коми Владимир Уйба лично следил за успехами участников конкурса «Тяга в небо».

В качестве награды победители конкурса получили путевку в Звездный городок, где для них состоялась экскурсия по Центру подготовки космонавтов. По традиции она началась с возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину. Во время знакомства с Центром ребята посетили планетарий, гидролабораторию, где космонавты оттачивают навыки выхода в открытый космос. Макеты орбитального комплекса «Мир» и Международной космической станции произвели на них большое впечатление.

«Я узнал много нового, например, что у нас в России есть специальный бассейн, где тренируются космонавты, и что на МКС они спят в вертикальном положении», — рассказал участник конкурса из Ухты Владислав Медвецкий.

Ребятам показали, какие тренажеры используют при подготовке экипажей, а кроме того, они попробовали управлять «Боингом» на интерактивном устройстве. Завершилась экскурсия встречей с космонавтом Салижаном Шариповым.

«Такие экскурсии, на которых ребята могут встретиться с космонавтами, увидеть тренажеры, очень важны. Наблюдая за гостями из Коми, я увидел, насколько они заинтересованы. Это лучшие из лучших, надеюсь, что в будущем они смогут внести свой вклад в развитие российской и мировой космонавтики. Верю в них и желаю, чтобы таких ребят было больше», — сказал Салижан Шарипов.

Всем победителям конкурса «Тяга в небо» организаторы вручили дипломы и сувениры Звездного городка.

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