Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина20.05.2021 22:30

Человек-эпоха: 95 лет Владимиру Алексеевичу Серебренникову

Сегодня, 20 мая 2021 года, исполняется 95 лет Владимиру Алексеевичу Серебренникову, посвятившему более 60 лет своей жизни созданию передовой авиационной и космической техники. При непосредственном участии Владимира Алексеевича разработаны практически все основные изделия НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с конца 50-х годов.

После окончания Московского авиационного института в 1949 году по распределению В.А. Серебренников был направлен на Горьковский авиационный завод № 21, где находилось производство истребителей конструкции С.А. Лавочкина. Начал мастером, знакомился с авиационной техникой. Будучи молодым специалистом, только окончившим институт, познавал азы искусства управления коллективом, где трудятся рабочие высочайшей квалификации, прошедшие школу создания знаменитых истребителей Ла-5. Затем работал технологом, именно на этой должности происходило становление будущего конструктора и руководителя.

В 1950 году Владимир Алексеевич переехал в Москву и поступил на Машиностроительный завод № 301 в подмосковных Химках (ныне — НПО Лавочкина) инженером-конструктором ОКБ. Это начало длинного сложного пути по разработке и созданию самолетов, ракет, космических аппаратов. Мастер, технолог, конструктор — это уже большой путь для начинающего молодого специалиста. Разрабатывая чертежи деталей, узлов конструкций, он знал технологию изготовления материалов и сам процесс организации работы на производственном участке.

В то время на предприятии создавались новые космические аппараты для освоения Венеры, Марса, Луны, требовавшие огромных интеллектуальных усилий. На плечи В.А. Серебренникова ложилась вся тяжесть ответственности за разработку этих сложнейших уникальных конструкций. Тот огромный опыт, приобретенный Владимиром Алексеевичем при создании летательных аппаратов по тематике предприятия, позволил получить повышение по должности, сперва первым заместителем генерального конструктора-генерального директора (1987–1998 гг.), а затем заместителем главного конструктора (1998–2004 гг.). На этих должностях проявился весь талант В.А. Серебренникова в качестве конструктора и руководителя-организатора всего процесса создания столь сложной техники.

В 1980 году Владимиру Алексеевичу Серебренникову была присуждена Государственная премия СССР. В 1986 году за большой вклад в осуществление международного проекта «Венера-Галлея», за разработку автоматических межпланетных станций «Вега-1» и «Вега-2» В.А. Серебренников удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Владимир Алексеевич — первый лауреат премии им. С.А. Лавочкина на предприятии.

Особо хотелось бы отметить вклад Владимира Алексеевича в создание не имеющего аналогов в мире космического телескопа для орбитальной обсерватории «Спектр-Р». Впервые в мире создавалась раскрываемая конструкция антенны диаметром 10 метров. С 2005 по 2011 гг. Владимир Алексеевич осуществлял техническое руководство при создании, испытании и успешном запуске аппарата «Спектр-Р» (Радиоастрон). Этот проект стал достойным завершением столь долгого плодотворного профессионального пути Владимира Алексеевича Серебренникова.

Коллеги, ученики Владимира Алексеевича поздравляют его с юбилеем, желают здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

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