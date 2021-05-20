Ю. Архаров: Ответственное отношение к экологии лежит в основе устойчивого развития всех стран

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в 16-м заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

Член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области в режиме видеоконференцсвязи принял участие в 16-м заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (ММПА СНГ). Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге.

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Сенатор отметил, что один из ключевых вопросов повестки заседания — экологическое просвещение и охрана окружающей среды. «Гармонизация природоохранного законодательства — неотъемлемая часть международного сотрудничества и устойчивого развития наших государств. Обмен опытом и объединение усилий в вопросах защиты окружающей среды, сохранения природных ресурсов позволят найти наиболее эффективные решения глобальных задач, стоящих перед миром в целом», — сказал Юрий Архаров.

XVI заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ Делегация СФ

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Юрий Архаров

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XVI заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ Делегация СФ

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XVI заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ Делегация СФ

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XVI заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ Делегация СФ

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XVI заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ Делегация СФ

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Юрий Архаров

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Он сообщил, что Совет Федерации ведет активную деятельность по совершенствованию законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, экологического просвещения. При верхней палате парламента функционирует Палата молодых законодателей, которая также вносит свои предложения и законотворческие инициативы в различных областях, в том числе в сфере экологии, содействует продвижению идей экологической культуры среди молодежи.

«Ответственное отношение к экологии планеты — основа устойчивого развития всех стран, и сегодня как никогда важно поднимать эти вопросы на межгосударственном уровне. А роль молодежи в охране окружающей среды имеет принципиальное значение», — сказал парламентарий.

В ходе заседания член Палаты молодых законодателей при СФ Адам Калиматов рассказал о молодежных законотворческих инициативах и общественных проектах в области экологии и охраны окружающей среды.

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