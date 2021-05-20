Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата21.05.2021 00:15

100 лет со дня рождения Михаила Константиновича Серова

Сегодня, 21 мая 2021 года, исполняется 100 лет со дня рождения специалиста по созданию морской космической системы наблюдения, участника Великой Отечественной войны Михаила Константиновича Серова.

Окончил Ленинградскую военную академию связи имени С.М. Буденного (1949 г.); к.т.н. (1959 г.). Работал: с 1950 по 1973 гг. — в Специальном бюро № 1 МВ (ЦКБ «Алмаз»): старший инженер, начальник отдела — заместитель главного конструктора системы, начальник СКБ — главный конструктор системы. С 1973 по 1985 гг. — в ЦНИИ «Комета», г. Москва: начальник тематического подразделения — главный конструктор системы.

Под его руководством разработана и внедрена морская космическая система наблюдения. Лауреат Ленинской премии (1980 г.). Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I ст., Трудового Красного Знамени, медалями.

Талантливый специалист по созданию морской космической системы наблюдения Михаил Константинович Серов скончался 1 июня 1985 года.

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