Source: President of Russia – Kremlin

21 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдёт в формате видеоконференции.

Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза Краткая справка Евразийский экономический союз (ЕАЭС) , включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление её последствий в социально-экономической сфере.

Имеется в виду также обсудить основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021–2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнёрами Евразэс, принять решения, направленные на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка.

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