Source: Russia Federal Space

#Роскосмос20.05.2021 07:30

70 лет Николаю Ивановичу Перевозчикову

Сегодня, 20 мая 2021 года, исполняется 70 лет советскому и российскому военачальнику, учёному и общественному деятелю, генерал-лейтенанту Николаю Ивановичу Перевозчикову.

Николай Иванович окончил Ленинградское высшее зенитное артиллерийское командное училище (1973 г.), Военную академию войсковой ПВО (1980 г.). С 1969 года — на военной службе. Проходил службу: с 1973 года — в Южной группе войск: командир взвода автоматизированного управления, старший техник по ремонту радиолокационных средств отдельного радиотехнического полка ПВО группы войск, с 1976 года — старший инженер по телемеханике радиотехнической бригады.

С 1980 года — на испытательном полигоне Эмба: начальник команды, главный инженер испытательной базы, начальник контрольно-испытательной базы. С 1993 года — начальник штаба — заместитель начальника, с 1995 года — начальник Государственного испытательного полигона вооружения и военной техники войсковой ПВО. С 2000 по 2006 — начальник ГЦП Капустин Яр.

Николай Перевозчиков внёс большой вклад в становление и развитие полигона как центрального межвидового, осуществляющего испытания техники для всех видов и родов Вооруженных сил России. С 2006 года — в запасе.

Награжден орденом «За военные заслуги» (1998 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2002 г.) и медалями.

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