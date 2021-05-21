А. Климов: В Санкт-Петербурге впервые проходит этап Фестивального марафона «От Атлантики до Тихого океана»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручил жезл пятого Фестивального марафона «От Атлантики до Тихого океана» Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге состоялась официальная церемония открытия петербургского этапа пятого Фестивального марафона «От Атлантики до Тихого океана».

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Руководитель организационной группы Фестивального марафона, член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края вручил жезл Фестивального марафона Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову. МакаровВячеслав СерафимовичПредседатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Андрей Климов отметил, что этап марафона проходит в Петербурге впервые и сегодняшнее мероприятие состоялось во Всемирный день культурного разнообразия.

Вячеслав Макаров поблагодарил Андрея Климова за вклад в организацию и развитие Фестивального марафона. Он также назвал знаковым петербургский этап, поскольку наш город является культурной столицей России, впитавшей в себя художественные традиции разных стран и веков.

Фестивальный марафон «От Атлантики до Тихого океана» проходят начиная с 2014 года, под патронажем Совета Федерации, при поддержке ЮНЕСКО, Федерального агентства «Россотрудничество», Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ и ряда российских регионов, при организационном обеспечении российским парламентским «Евразийским диалогом» при Европейском клубе.

В этом году маршрут пятого марафона стартовал в Перми, охватит Москву, Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, а также Берлин, Париж, Барселону, Мадрид, Тель-Авив и Нур-Султан.

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