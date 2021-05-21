А. Ракитин: Республика Карелия обладает значительным ресурсным потенциалом и сохраняет динамику развития

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии в Москве Дней Республики Карелия.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия принял участие в открытии в Москве Дней региона. Событие приурочено к 100-летию Республики.

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В церемонии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий Сучков, депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович, глава Петрозаводска Владимир Любарский и др.

Официальные делегации правительства Москвы и правительства Карелии возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата, а также к Стеле городов воинской славы в Александровском саду

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Официальные делегации правительства Москвы и правительства Карелии возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата, а также к Стеле городов воинской славы в Александровском саду

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Официальные делегации правительства Москвы и правительства Карелии возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата, а также к Стеле городов воинской славы в Александровском саду

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Официальные делегации правительства Москвы и правительства Карелии возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата, а также к Стеле городов воинской славы в Александровском саду

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Официальные делегации правительства Москвы и правительства Карелии возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата, а также к Стеле городов воинской славы в Александровском саду

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Официальные делегации правительства Москвы и правительства Карелии возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата, а также к Стеле городов воинской славы в Александровском саду

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Официальные делегации правительства Москвы и правительства Карелии возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата, а также к Стеле городов воинской славы в Александровском саду

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Александр Ракитин отметил, что программа мероприятий в рамках проведения Дней Республики в Москве достаточно обширна и включает презентацию инвестиционного, экономического и туристического потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ, фотовыставку достопримечательностей Карелии на старом Арбате, гала-концерт творческих коллективов Республики в Московском международном доме музыки, «круглые столы», посвященные развитию туризма, образования и ряду других тем.

Сенатор уделил особое внимание работе «круглого стола» «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов России», а также презентации инвестиционного потенциала Республики.

«Республика Карелия обладает значительным ресурсным потенциалом, динамике развития региона способствует федеральная помощь, а именно, реализация на его территории федеральных целевых программ», — сказал Александр Ракитин.

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