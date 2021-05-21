Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области в Ростове-на-Дону состоялось выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользовании, посвященное неотложным задачам сбережения экосистемы и водохозяйственного комплекса Цимлянского водохранилища и реки Дон.

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В ходе заседания обсуждались практические вопросы, связанные с выполнением поручения Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о разработке «дорожной карты» мероприятий, направленных на оздоровление и развитие реки Дон, в рамках национального проекта «Экология».

По словам Андрея Яцкина, кризисное экологическое и гидротехническое состояние водной системы реки Дон и Цимлянского водохранилища в настоящее время угрожает качеству жизни граждан, экономике и природе всего Придонья.

«В зоне непосредственного риска оказываются рыбохозяйственный, транспортный, мелиоративный, энергетический комплексы, водоснабжение домохозяйств и предприятий», — подчеркнул вице-спикер СФ. Он констатировал приближение уровня воды в Цимлянском водохранилище к критической отметке и более чем двукратное сокращение уловов в нем за последние 30 лет.

Сенатор акцентировал внимание на том, что проблемная ситуация в низовьях реки оказывает прямое негативное воздействие на весь бассейн Дона, затрагивает 15 субъектов Федерации.

Андрей Яцкин напомнил, что вопрос о необходимости безотлагательных мер по оздоровлению бассейна реки Дон во исполнение поручения, данного Президентом РФ в сентябре 2020 года, был поднят в ходе встречи членов Совета палаты СФ с Председателем Правительства и включен в перечень поручений Михаила Мишустина по ее итогам.

Первый вице-спикер СФ отметил оперативность и системный характер подготовленной ведомствами по поручению Председателя Правительства «дорожной карты» оздоровления бассейна Дона, предусматривающей проведение широкого комплекса мероприятий по реконструкции, модернизации и санации объектов инфраструктуры водной системы реки.

Сенатор сообщил, что Совет Федерации намерен сопровождать скорейшее утверждение проекта «дорожной карты». Он особо акцентировал необходимость обеспечения вошедших в нее мероприятий достаточным финансированием уже в рамках формирующегося бюджета на трехлетний период. Парламентарий проинформировал о включении данного вопроса в принятые СФ накануне предложения по формированию концепции федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Первый вице-спикер СФ высоко оценил вовлеченность региональных органов власти в решение проблемы. «Проектный подход к оздоровлению реки Дон должен стать примером командной работы Совета Федерации, Правительства, заинтересованных федеральных ведомств и регионов Придонья, направленной на достижение конкретного результата».

Андрей Яцкин обратил особое внимание представителей профильных федеральных ведомств на необходимость оперативной выработки такого регулирования дноуглубительных работ, которое позволило бы свести к минимуму нагрузку на экосистему и биоресурсы Дона. «Реализация предложенной «дорожной карты» позволит добиться устойчивого улучшения обстановки в бассейне Дона» — резюмировал сенатор.

По информации председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в проекте «дорожной карты» предусмотрены, в том числе мероприятия, направленные на строительство Багаевского гидроузла на реке Дон, реконструкцию Донского магистрального канала; реконструкцию оросительных систем, магистральных каналов, трактов водоподачи и водозаборных сооружений; строительство и реконструкцию комплексов очистных сооружений; проведение комплексной рыбохозяйственной мелиорации.

«Это значимый итог совместной работы Комитета, регионов, федеральных органов власти. «Дорожная карта» станет надежным заделом для будущий работы по спасению Цимлянского водохранилища», — сказал глава профильного Комитета СФ.

В заседании приняли участие сенаторы РФ, губернатор Ростовской области Василий Голубев, ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ДюминАлексей ГеннадьевичГубернатор Тульской области представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства финансов России, Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства России, Министерство транспорта РФ России, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и других федеральных органов исполнительной власти, а также органов власти Республики Калмыкия, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Саратовской областей, научно-экспертного сообщества.

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