Вопросы развития инклюзивного туризма обсудили в Комитете СФ по социальной политике

Source: Russia – Council of the Federation

В Пензенской области состоялось выездное заседание «круглого стола» профильного Комитета СФ на эту тему.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области провел выездное заседание «круглого стола» в Пензенской области на тему «Инклюзивный туризм в России: опыт и перспективы развития».

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Сенатор отметил, что инфраструктура инклюзивного туризма развивается во многих российских регионах, в том числе в Красноярском крае, Белгородской, Свердловской областях, Республике Удмуртия и др. В Пензенской области реализуется проект по развитию инклюзивного туризма, ведется активная работа по созданию безбарьерной среды и трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно поэтому было принято решение провести здесь «круглый стол», сказал парламентарий.

«Инклюзивный туризм может рассматриваться как одно из направлений социально-культурной реабилитации инвалидов, так как он представляет уникальные возможности для реабилитации, среди которых двигательная активность, терапия и профилактика психосоматических заболеваний, социализация, расширение кругозора, интеллектуально-воспитательное воздействие», — сообщил Валерий Рязанский.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области отметила, что в развитии инклюзивного туризма в регионе активное участие принимают сами люди с инвалидностью.

Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Елена Бибикова

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Они участвуют в оценке доступности объектов культуры, туристических маршрутов и транспорта, предлагают свои идеи и консультируют представителей индустрии», — рассказала сенатор.

В ходе обсуждения Валерий Рязанский предложил включить вопросы доступности туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», усилив грантовую и информационную поддержку людей с инвалидностью.

В мероприятии приняли участие заместители председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области , Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области члены Комитета СФ Мухарбек Барахоев, БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Андрей Чернышев, ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области член Комитета СФ по международным делам Анна Отке, ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина, ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, заместитель директора Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты РФ Алексей Соколов, члены Экспертного совета по туризму при Комитете СФ по социальной политике, представители органов государственной власти Пензенской области.

По итогам работы «круглого стола» приняты рекомендации, которые будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства.

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