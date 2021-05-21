Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Десятой Всероссийской конференции «Лидер. XXI век» в Нижнем Новгороде.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняла участие в Десятой Всероссийской конференции «Лидер. XXI век». Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.

Смотрите также

Сенатор является руководителем оргкомитета «Общероссийской ассамблеи женщин-руководителей». Она выступила на открытии конференции с приветственным словом. «Женщины-предприниматели сегодня решают важнейшие проблемы, развивают экономику, создают рабочие места. Это действительно золотой кадровый фонд, элита государства», — подчеркнула Людмила Талабаева.

В конференции приняли участие женщины — лидеры, которые внесли большой вклад в социально-экономическое и политическое развитие страны. Больше 80 женщин из 30 регионов. На конференции подвели итоги Всероссийских конкурсов, которые способствуют выявлению и поощрению руководителей, вносящих своим трудом значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов, повышение благосостояния населения, а значит и выполнение сразу нескольких национальных программ. Они ориентируют руководителей на высокотехнологичное производство и его постоянное обновление, на создание новых высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Людмила Талабаева приняла участие в Десятой Всероссийской конференции «Лидер. XXI век» в Нижнем Новгороде

1 из 4

Людмила Талабаева приняла участие в Десятой Всероссийской конференции «Лидер. XXI век» в Нижнем Новгороде

2 из 4

Людмила Талабаева приняла участие в Десятой Всероссийской конференции «Лидер. XXI век» в Нижнем Новгороде

3 из 4

Людмила Талабаева приняла участие в Десятой Всероссийской конференции «Лидер. XXI век» в Нижнем Новгороде

4 из 4

Сенатор рассказала, что до работы в Совете Федерации она руководила во Владивостоке большим предприятием – компанией, объединившей два незамерзающих специализированных рыбных порта. «Сейчас я — сенатор Российской Федерации. Опыт работы в порту, безусловно, помогает мне в сегодняшней работе. Быть политиком и, особенно, успешным политиком в современном мире непросто. И это ноша вдвойне тяжелее для женщины» — сказала Людмила Талабаева.

Сенатор пожелала всем успешной работы и новых достижений, подчеркнув, что одно из условий развития государства – делать все возможное для дальнейшего повышения социальной активности женщин и раскрытия их творческого и делового потенциала. На это направлены конкурсы, которые проводит Ассамблея.



MIL OSI