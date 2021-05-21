Е. Алтабаева приняла участие в Координационном совете уполномоченных по правам человека

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждались вопросы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в онлайн-режиме в Координационном совете уполномоченных по правам человека.

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Темой мероприятия, прошедшего в Красноярске, стала «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы».

В своем выступлении сенатор отметила, что эта тема очень актуальна. «Ежегодно из исправительных учреждений освобождаются более 200 тысяч человек, которые сталкиваются с целым рядом проблем: отсутствием или утерей социальных связей, места работы. В среднем в течение года после освобождения 20 процентов осужденных вновь оказываются на скамье подсудимых», — отметила Екатерина Алтабаева.

По ее словам, в настоящее время на федеральном уровне отсутствует единый подход к вопросу ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в каждом субъекте РФ таким лицам обеспечивается разный уровень поддержки.

Екатерина Алтабаева приняла участие в Координационном совете уполномоченных по правам человека

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Екатерина Алтабаева приняла участие в Координационном совете уполномоченных по правам человека

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Екатерина Алтабаева приняла участие в Координационном совете уполномоченных по правам человека

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Екатерина Алтабаева приняла участие в Координационном совете уполномоченных по правам человека

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Сенатор остановилась на некоторых мерах по дальнейшему совершенствованию нормативно-правового обеспечения процесса ресоциализации. «В частности, необходимо предусмотреть стимулирование работодателей, трудоустроивших лиц, освобожденных из мест лишения свободы, путем предоставления налоговых льгот или льгот по уплате страховых взносов во внебюджетные государственные фонды. Также нужно определить уполномоченный орган исполнительной власти, который будет координировать вопросы, связанные с ресоциализацией и социальной адаптацией лиц, отбывших наказание», — считает Екатерина Алтабаева.

В мероприятии приняли участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Директор ФСИН Александр Калашников, заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, руководитель Пенсионного фонда РФ Андрей Кигим, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, представители экспертного сообщества.

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