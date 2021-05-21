Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос21.05.2021 13:21

Завершена сборка РКН «Союз-2.1б» с КА OneWeb

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» — Космический центр «Восточный» (филиал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космический центр «Прогресс» — 21 мая 2021 года завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б» в рамках миссии № 47.

В соответствии с предстартовым графиком работ состыкованы космическая головная часть (разгонный блок «Фрегат» и 36 космических аппаратов компании OneWeb под обтекателем) и третья ступень с «пакетом» (включающий боковые блоки и вторую ступень) носителя. По окончании стыковки выполнена сборка электрических соединений и смонтированы трубопроводы для термостатирования. В настоящее время ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат перед ее вывозом на стартовый комплекс.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован на 27 мая 2021 года и станет четвертым полностью коммерческим с космодрома Восточный. Запуск состоится в рамках выполнения контрактов компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз») и компанией Starsem.

MIL OSI