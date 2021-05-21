И. Святенко: В регионах повышается доступность медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии закладки камня для строительства лабораторно-диагностического корпуса Пензенского областного онкологического диспансера.

В ходе рабочей поездки в Пензенскую область председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в церемонии закладки камня для строительства лабораторно-диагностического корпуса Областного онкологического диспансера.

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В торжественном мероприятии также участвовали врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн.

По словам сенатора, появление этого корпуса улучшит качество оказания специализированной медицинской помощи, обеспечив доступность помощи больным с онкологическими заболеваниями в Пензенской области. «Новый лабораторно-диагностический корпус позволит выявлять различные виды заболеваний и оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь», — сказала Инна Святенко.

Олег Мельниченко отметил, что лечебно-диагностический корпус Областного онкодиспансера позволит вывести онкологическую службу региона на принципиально новый уровень развития.

«В 2019 году проходили дни Пензенской области в Совете Федерации, и по итогам было подготовлено Постановление СФ, где одним из вопросов было строительство лабораторно-диагностического корпуса», — напомнил Олег Мельниченко. Он подчеркнул, что общими усилиями удалось решить этот вопрос, и уже в этом году начнется возведение объекта.

Инна Святенко приняла участие в церемонии закладки камня для строительства лабораторно-диагностического корпуса Пензенского областного онкологического диспансера

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Инна Святенко приняла участие в церемонии закладки камня для строительства лабораторно-диагностического корпуса Пензенского областного онкологического диспансера

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Инна Святенко приняла участие в церемонии закладки камня для строительства лабораторно-диагностического корпуса Пензенского областного онкологического диспансера

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Инна Святенко приняла участие в церемонии закладки камня для строительства лабораторно-диагностического корпуса Пензенского областного онкологического диспансера

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Инна Святенко приняла участие в церемонии закладки камня для строительства лабораторно-диагностического корпуса Пензенского областного онкологического диспансера

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Инна Святенко приняла участие в церемонии закладки камня для строительства лабораторно-диагностического корпуса Пензенского областного онкологического диспансера

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Инна Святенко приняла участие в церемонии закладки камня для строительства лабораторно-диагностического корпуса Пензенского областного онкологического диспансера

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Инна Святенко приняла участие в церемонии закладки камня для строительства лабораторно-диагностического корпуса Пензенского областного онкологического диспансера

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Андрей Каприн отметил, что руководство Пензенской области оказывает всестороннюю поддержку реализации Федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. «Хотелось бы отдельно отметить внимание Совета Федерации и понимание важности проводимых мероприятий в сфере борьбы с онкозаболеваниями в регионах Российской Федерации».

По словам Андрея Каприна, НМИЦ радиологии, будучи референсным национальным центром, под руководством Минздрава России оказывает организационно-методическую помощь курируемым регионам, в том числе, Пензенской области. «Ввод в эксплуатацию нового лабораторно-диагностического комплекса, уверен, позволит области повысить показатели качества оказания медицинской помощи с использованием самых современных методов диагностики и лечения», — добавил он.

В этот же день состоялась рабочая встреча Инны Святенко и Олега Мельниченко, в ходе которой обсуждались вопросы совершенствования работы в сфере здравоохранения.

В частности, врио главы региона сообщил о намерении модернизировать материальную базу онкологического диспансера. Он также рассказал о совершенствовании службы первичных амбулаторий в крупных населённых пунктах Пензенской области. «Думаю, что надо внедрить всё самое лучшее, что сегодня есть в практике работы онкологической службы в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах», — отметил Олег Мельниченко.

В ходе беседы председатель Комитета СФ подчеркнула важность развития первичного звена здравоохранения. Она также затронула вопросы социального обслуживания населения, работы НКО, сферы инклюзивного туризма. «Отношение в Пензенской области к людям с ограниченными возможностями уникально. Поэтому хотим опыт вашего региона распространять на территории всей Российской Федерации», — сказала Инна Святенко.

В мероприятиях также приняли участие председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный врач Областного онкологического диспансера Вячеслав Гудошников, врио главы Минздрава Пензенской области Александр Никитин, врио заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев.

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