И. Святенко: Опыт Пензенской области по привлечению негосударственных организаций в решение социальных вопросов может быть использован и в других регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось выездное заседание «круглого стола» Комитета СФ по социальной политике в Пензенской области.

Комитет СФ по социальной политике провел выездное заседание «круглого стола» в Пензенской области на тему «О роли негосударственных организаций в оказании социальных услуг населению».

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Мероприятие провела заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова. БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Участники в формате видеоконференции обсудили развитие механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере, основные барьеры и проблемы в привлечении некоммерческого сектора в сферу соцобслуживания, новации, внедряемые НКО в Пензенской области, а также стимулирование негосударственного сектора в решении социальных вопросов.

К участникам мероприятия с приветственным словом обратилась председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Она отметила, что развитие сферы оказания соцуслуг в субъектах РФ и расширение их видов, а также увеличение объема предоставляемых услуг произошли во многом благодаря активному включению негосударственных организаций.

«Основным вектором развития законодательства стало создание условий для участия социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании социальных услуг, снятии бюрократических преград в их деятельности. Благодаря принятым нормативным правовым актам механизм государственной поддержки граждан упрощается и становится все более прозрачным», — добавила Инна Святенко.

По словам Елены Бибиковой, растет число россиян, участвующих в проектах НКО, а негосударственные организации становятся надежным партнером государства в решении широкого круга вопросов социальной сферы.

«Если в 2011 году было зарегистрировано 96,7 тысяч таких организаций, то на начало 2021 года их уже 210 тысяч. В том числе, выросло количество социально ориентированных НКО по таким направлениям, как профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, расширение границ добровольчества и волонтерства», — сказала сенатор.

Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Елена Бибикова

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Выездной «круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что федеральное законодательство дает возможность наряду с государственными и муниципальными учреждениями привлечь в систему соцобслуживания и негосударственные организации, индивидуальных предпринимателей. Это позволяет расширить перечень предоставляемых услуг, повысить их доступность и качество.

В качестве региональной практики участникам «круглого стола» был представлен опыт развития рынка социальных услуг Пензенской области.

«Некоторые модели взаимодействия государства и некоммерческого сектора в социальной сфере были впервые опробованы именно в нашем регионе. Проекты по сопровождаемому проживанию инвалидов «Квартал Луи», «Дом Вероники», «Новые берега» входят в число лучших федеральных практик. Пензенская область является одним из субъектов Российской Федерации, где сформирована и применяется собственная законодательная база для данного вида деятельности. Мы готовы делиться наработанным опытом», — сообщил Олег Мельниченко.

Как подчеркнула Инна Святенко, Пензенская область стала площадкой для обмена и распространения практического опыта по стимулированию развития социальной сферы и туристической отрасли. «Здесь активно обсуждается тема и популяризируется идея о развитии инклюзивного туризма, которое является чрезвычайно важным, но пока недостаточно развитым в нашей стране направлением».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области отметила, что некоммерческие организации обладают мощным инновационным потенциалом. «Их деятельность позволяет осваивать новые технологии помощи и заботы. При поддержке и доверии со стороны государства, они способны становится полноправными партнерами развития нашей социальной сферы», — добавила она.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместитель председателя Комитета СФ Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области члены Комитета Мухарбек Барахоев, БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Андрей Чернышев, ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина, директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты РФ Тарас Васько, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, представители региональных организаций, занимающихся оказанием социальных услуг.

По итогам «круглого стола» будут выработаны рекомендации по расширению деятельности негосударственных организаций в социальной сфере, а также развитию доступного туризма. В частности, одним из предложений стало создание электронного сборника лучших практик социально ориентированных НКО субъектов Российской Федерации.

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