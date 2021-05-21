Как положить конец пандемии COVID-19: предложение

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева, Гита Гопинат и Ручир Агарвал

21 мая 2021 г.

(Фото: Getty Images)

Многие страны и учреждения, такие как Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк, ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), Африканский союз и другие, активизировали усилия в глобальной борьбе против пандемии.

Несмотря на это, более чем через год после начала кризиса, вызванного COVID-19, во всем мире регистрируется все больше новых случаев заболевания. Необходимо срочно принять меры для того, чтобы остановить рост смертности и экономический ущерб.

Как предупреждал МВФ, восстановление экономики в разных странах идет по опасно расходящимся траекториям. Будет отмечаться дальнейший рост неравенства между богатыми странами, имеющими широкий доступ к вакцинам, методам диагностики и медицинским препаратам, и более бедными странами, которые по-прежнему испытывают трудности с вакцинацией находящихся на переднем крае медицинских работников. По состоянию на конец апреля 2021 года было вакцинировано менее двух процентов населения Африки. Для сравнения, более 40 процентов населения Соединенных Штатов и свыше 20 процентов населения Европы получили хотя бы одну дозу вакцины.

Очевидно, что пока не будет положен конец кризису в области здравоохранения, невозможен стабильный выход из экономического кризиса. Таким образом, политика в отношении пандемии — это экономическая политика. Она имеет решающее значение для мировой макроэкономической и финансовой стабильности, что делает ее принципиально важной для МВФ и других экономических учреждений. Положить конец пандемии является решаемой задачей, но для этого требуются дополнительные скоординированные глобальные действия.

В новейшем исследовании персонала МВФ анализируются многочисленные аспекты борьбы с пандемией и предлагаются реалистичные цели по значительному сдерживанию пандемии во всем мире и способы их достижения. Опираясь на работу, проводимую другими организациями, данное предложение преследует следующие цели:

вакцинировать не менее 40 процентов населения во всех странах до конца 2021 года и не менее 60 процентов до конца первой половины 2022 года,

отслеживать риски ухудшения ситуации и страховать от них, и

обеспечить широкомасштабные тестирование и отслеживание контактов, поддерживать достаточные запасы медицинских препаратов и обеспечить соблюдение мер по защите здоровья населения в местах с низкой долей вакцинированных.

Важно отметить, что для реализации этой стратегии требуются не просто обязательства, а авансовое финансирование, авансовое безвозмездное предоставление вакцин и «связанные с риском» инвестиции, с тем чтобы мир был застрахован от неблагоприятных сценариев.

Стоимость данного предложения составляет около 50 млрд долларов США, включая гранты, ресурсы национальных правительств и льготное финансирование.

Вполне возможно выделение грантов на сумму не менее 35 млрд долларов США. Хорошая новость состоит в том, что правительства стран Группы 20-ти уже определили в качестве важной задачи ликвидацию дефицита финансирования вразмере 22млрд долларов США, выявленного Инициативой по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT). Таким образом, необходимы дополнительные взносы в виде грантов на сумму, оцениваемую в 13 млрд долларов США.

Остаток средств в рамках общего плана финансирования — около 15 млрд долларов США — могут поступить от национальных правительств, возможно, при поддержке механизмов финансирования деятельности по борьбе с COVID-19, созданных многосторонними банками развития.

Для спасения жизней и средств к существованию не должны требоваться никакие оправдания, однако быстрое окончание пандемии также может способствовать вливанию в мировую экономику суммы, эквивалентной 9 трлн долларов США, до2025 года за счет ускоренного возобновления экономической активности. Страны с развитой экономикой, которые, по всей вероятности, потратят основную долю средств в ходе этой деятельности, получат самую высокую в современной истории прибыль от государственных инвестиций — 40 процентов совокупного повышения мирового ВВП в размере 9 трлн долларов США и порядка 1 трлн долларов США в виде дополнительных налоговых доходов.

Рекомендуемые действия

Предлагаются следующие основные шаги:

Достижение целевых показателей вакцинации

Предоставление дополнительных авансовых грантов Инициативе COVAX в размере не менее 4 млрд долларов США. Это финансирование поможет выполнить заказы и привести в действие неиспользуемые мощности по производству вакцин.

Обеспечение свободных трансграничных потоков сырья и готовых вакцин. Такие ограничения ставят под угрозу доступ к вакцинам для миллиардов людей в развивающихся странах.

Немедленное безвозмездное предоставление неиспользованных вакцин. Понашим прогнозам, в 2021 году могут быть безвозмездно предоставлены не менее 500 миллионов наборов вакцин (то есть около 1 миллиарда доз), даже если страны будут отдавать преимущество собственному населению. Пожертвования, включающие стоимость доставки, должны осуществляться через COVAX, чтобы вакцины распределялись согласно принципам равенства и обеспечения здоровья населения.

Мы прогнозируем, что мер, указанных в пунктах 1–3, может быть достаточно для достижения целевого показателя вакцинации в 40 процентов до конца 2021 года и 60 процентов до конца первой половины 2022 года при условии отсутствия материализации рисков ухудшения ситуации.

Страхование от рисков ухудшения ситуации

Осуществление связанных с риском инвестиций для диверсификации и увеличения мощностей по производству вакцин на 1 миллиард доз вначале 2022 года в целях предотвращения рисков ухудшения ситуации в91 стране с низкими и средними доходами, в том числе связанных сновыми вариантами вируса, которые могут потребовать вторичной инъекции. [$8 млрд долларов США]

Расширение геномного надзора и системного надзора за цепью поставок при наличии конкретных планов на случай непредвиденных обстоятельств в целях борьбы с возможными мутациями или перебоями в цепи поставок. Эти планы должны быть подготовлены при участии многосторонних организаций, разработчиков и производителей вакцин и правительств ключевых стран. [$3 млрд долларов США]

Деятельность в промежуточный период, когда предложение вакцин ограничено

Обеспечение широкомасштабного тестирования, наличия достаточного количества медицинских препаратов, мер в области общественного здравоохранения и подготовка к развертыванию вакцинации. [$30 млрд долларов США]

Срочная оценка и осуществление (в случае одобрения) стратегий экономного использования доз в целях расширения фактического предложения. [$2 млрд долларов США]

Для проведения дополнительных необходимых мер требуется 3 млрд долларов США. Шаги 4–7 необходимы для страхования от рисков ухудшения ситуации и смягчения последствий пандемии в области здравоохранения в промежуточный период.

Данное предложение дополняет работу, проводимую Независимой группой высокого уровня Группы 20-ти, группой Партнерства по обеспечению готовности к пандемиям Группы семи, и Доклад Независимой группы по обеспечению готовности к пандемиям и ответным мерам, которые уделяют первоочередное внимание борьбе с пандемиями в будущем. В центре внимания данного предложения — меры, необходимые для взятия под контроль текущей пандемии. Для осуществления этого странам необходимо работать сообща.

Мир не должен вновь пережить страдания, причиненные рекордным ростом числа заболеваний COVID-19. Незамедлительно предприняв активные глобальные действия и выделив весьма незначительные средства по сравнению соколоссальными выгодами, мы способны стабильно выйти из данного кризиса вобласти здравоохранения.

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Кристалина Георгиева (биографические данные приводятся по ссылке)

Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно‑кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии Handbook ofInternational Economics (Справочник по международной экономике), адоэтогобыла соредактором журнала American Economic Review и руководящимредактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она такжебыла содиректором программы международных финансов и макроэкономики вНациональном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью‑Йорка. В 2016–2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

Ручир Агарвал — экономист МВФ, где он работает по целому ряду вопросов экономической политики в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Он занимается исследованиями в области макроэкономики, финансовой экономики и экономики инноваций. Он получил докторскую степень в Гарвардском университете в 2012 году.

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