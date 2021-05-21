К. Косачев: Рассчитываем на широкое участие иранской стороны в международных форумах, проводимых Советом Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел встречу с Послом Ирана в России.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали.

«Несмотря на известные ограничения, вызванные эпидемиологической ситуацией во всем мире, российско-иранские отношения и межпарламентский диалог сохраняют интенсивную динамику», — отметил Константин Косачев.

«Рассчитываем, что иранские представители примут активное участие в проводимых Советом Федерации международных форумах, в частности, в Невском экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге, а также в запланированном на сентябрь текущего года третьем Евразийском женском форуме и в намеченной на май 2022 года Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу», — подчеркнул заместитель Председателя СФ.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев провел встречу с Послом Ирана в России

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Константин Косачев

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев провел встречу с Послом Ирана в России

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев провел встречу с Послом Ирана в России

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев провел встречу с Послом Ирана в России

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Константин Косачев

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев провел встречу с Послом Ирана в России

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев провел встречу с Послом Ирана в России

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев провел встречу с Послом Ирана в России

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев провел встречу с Послом Ирана в России

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев провел встречу с Послом Ирана в России

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«Разумеется, надеемся на продолжение активного взаимодействия на переговорах в Астанинском формате».

В ходе беседы Константина Косачева и Казема Джалали обсуждались также ситуация в регионе, перспективы развития российско-иранских парламентских связей и перспективы сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

Казем Джалали высказал согласие и заинтересованность в содействии дальнейшему развитию межпарламентского диалога.

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