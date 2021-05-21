М. Ахмадов провел рабочую встречу со спортивными экспертами

Source: Russia – Council of the Federation

Принято решение о проведении дополнительного совещания для сбора финальных предложений по перечню видов и правилам оказания физкультурно-оздоровительных услуг.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики провел рабочую встречу с председателем Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике Константином Вырупаевым и президентом Федерации фитнес-аэробики России Татьяной Полухиной.

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Сенатор напомнил, что на 31 марта на заседании Совета Федерации было дано поручение проконтролировать подготовку и принятие нормативных актов Правительства РФ, направленных на реализацию федеральных законов, устанавливающих право на предоставление налогового вычета при оказании физкультурно-оздоровительных услуг. С целью реализации поручения 20 апреля было проведено заседание рабочей группы Министерства спорта России по вопросам поддержки развитии фитнес-индустрии в Российской Федерации.

В ходе рабочей встречи сенатор совместно с экспертами обсудил ход подготовки проектов нормативных правовых актов Правительства членами рабочей группы: списка организаций, на которых будет распространен налоговый вычет; перечня видов и правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг.

«Представители бизнеса в сфере фитнеса акцентируют внимание на том, что их деятельность не является высокорентабельной, поэтому установление дополнительного нормативного регулирования может повлечь дополнительные расходы для представителей отрасли. К тому же фитнес-индустрия серьезно пострадала ввиду ограничений, введенных во время пандемии коронавируса COVID-19, поэтому при разработке Порядка оказания физкультурно-оздоровительных услуг нужно создать максимально благоприятные условия для фитнес-индустрии», — отметил сенатор.

По итогам встречи было принято решение о необходимости проведения дополнительного совещания в целях подведения итогов работы и сбора финальных предложений по перечню видов и правилам оказания физкультурно-оздоровительных услуг, а также по порядку формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей.

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